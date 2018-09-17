〈每日外資外匯觀點〉ING：美元從「默認買進」切換到「拋售」模式 

美元受到市場傳出美國最快周一宣布向中國商品加徵關稅的激勵，上周五演出反彈秀，創下近一周來最大漲幅。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

儘管美元反彈，但多家外匯分析師仍表達對美元多頭走勢的擔憂，ING 集團策略師表示，在貿易戰、貨幣戰的干擾，以及預期美國經濟可能見頂下，投資人對美元可能從「默認買進」模式自動切換到「拋售」模式。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 表達對美元指數的悲觀預期，美國第三季的經濟數據雖高速成長，但經濟裂縫已出現，預期美元指數中期走弱，第四季將來到 93.97 附近，明年第二季更將跌破 90，來到 89.86。

法國巴黎銀行的多元資產策略師 Steven Saywell 認為，美元雖偶有反彈，但真正的方向還是走弱，反而是新興市場貨幣在基本面紮實下，走向反彈之路。

隨著美元漲勢出現疲態，BlueBay 資產管理開始減少美元多頭部位，儘管美元回跌有助於新興市場貨幣的走勢，但該公司仍對新興市場保持謹慎態度。

南非蘭德被點名為下一個深陷危機貨幣

新興市場貨幣貶值連鎖反應下，南非蘭德也被點名為下一個深陷危機的貨幣。嘉盛集團亞洲首席技術策略師 Kelvin Wong 指出，南非蘭德 2008 年以來首次技術面呈現敗象，加上經濟惡化，已吸引愈來愈多的對沖基金做空南非蘭德。

法國興業銀行策略師 Jason Daw 將南非蘭德歸類為「高脆弱性貨幣」，尤其在南非外匯儲備並不充足下，恐怕更難提振走勢，因此看空南非蘭德。

霸菱銀行新興市場債務主管 Ricardo Adrogue 表示，在土耳其的流動資金中，約有一半是以美元計價的，而南非此一比例相對較低，所以對於刺激該國重要產品的出口而言，南非蘭德貶值利大於弊。