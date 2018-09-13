〈每日外資外匯觀點〉「超級星期四」關注三件大事 美元恐進一步走弱

周三美國 PPI 數據意外下跌後，美元兌所有主要貨幣均下跌，美元指數一度來到 94.73 低點，市場關注「超級星期四」歐洲和英國央行利率決議及美國 CPI 數據，恐怕將再度引發匯市波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券北美外匯策略主管 Mark McCormick 則認為，當前支撐美元的並非聯準會，而美元受到的支撐也是脆弱的

分析師近期紛紛看衰美元走勢， 道明證券北美外匯策略主管 Mark McCormick 認為，美元走勢軟弱，市場對美國聯準會預定升息步伐的預期，不足以支撐美元漲勢。

新債王 Jeffrey Gundlach 日前指出，年底前美元都會處於貶勢；加拿大豐業銀行也認為，市場對全球局勢變動的避險而湧向美元，但在這些因素鈍化後，美元還能再漲多少，對此存疑。

BK 資產管理外匯策略師 Kathy Lien 表示，周四美國公布的 CPI 可能也將低於預期，到時美元恐怕會再度遭受投資人賣出。

英央行若釋積極信號 英鎊有望走高

美銀美林表示，英國央行已在八月升息，預期此次英國央行利率決策不會出現太多驚喜，並維持一年升息一次的政策指引，英鎊不致因此而有太大波動。

BK 資產管理的 Kathy Lien 指出，歐洲和英國兩大央行預期都將維持利率不變，但仍須關注談話論調的政策引導，英鎊在貨幣政策聲明前的強勁表現，表明英國達成脫歐協議的可能性越來越大，若英國央行的聲明語氣積極，英鎊兌美元有望進一步上升至 1.3175。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國農業信貸銀行認為，儘管歐洲央行極可能維持利率不變，但德拉吉任何提及貨幣政策正常化的信號，預期都將提振歐元走強。