〈每日外資外匯觀點〉花旗預警：美元有崩跌危險、法農信貸看好歐元長期漲至1.34

歐洲央行周四利率決策會後發表偏鷹派言論，樂觀看待通膨趨近目標，預期核心通膨年底前上升，激勵歐元持續走高一度突破 1.17，美元指數則進一步跌破 94.5。

花旗預警：美元有崩跌的危險

面對美元的跌勢，花旗首席技術分析師 Tom Fitzpatrick 預警，美元有崩跌的危險，近期需要密切關注 94.43 的價位能否止住跌勢；另一方面則看好歐元有望大幅升值，1.1659 短線形成支撐。

土耳其央行周四宣布升息 625 個基點，激勵土耳其里拉兌美元急升 5.6%，甚至一度升破 6，法興銀行表示，後續仍須觀察土耳其央行此次升息是否足以讓通膨增速放緩。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法農信貸看好歐元長期漲至 1.34

法國農業信貸銀行表示，該行目前持有的部位顯示，投資人近期已經開始減少歐元空頭部位，但淨空單部位仍高；而在風險因素推動下，市場押注美元的多倉部位則已顯得過度擁擠。

該行認為，目前歐元兌美元的估值仍然偏低，年底有望漲回 1.21；且長期公允價值位 1.22 附近，若根據購買力平價理論，更有可能漲至 1.34。

德國商業銀行指出，歐元此波反彈若能順利站上 1.1725，將可獲得進一步支撐而展開更為持久的反彈，目標上看 1.19-1.20。