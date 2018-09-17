社福團體開啟多元在地安老服務 幫助長者終結孤單

台灣進入高齡社會，65 歲以上的老年人口比率已經破 14%，預估再過 8 年，老年人口將超過 20%，屆時就會正式邁入「超高齡社會」。因應這股銀髮洪流，如何老有所善終是重要的課題。

目前長者安養的方式大致可分為在地安老 (aging in place) 及機構養老 (aging in institution)，最理想的方式是在地安老，也就是讓長者留在社區中或家中接受照顧及醫療服務，直到生命終點。由於自主性及隱私性較高，長者較能過上有尊嚴、有品質的晚年生活，此種安養方式也逐漸成為世界的趨勢。所以，目前台灣有不少社企單位開啟多元化在地安老服務，延緩長者進入機構安養的時間，盡量讓他們在熟悉的生活環境中終老。

一粒麥子推行家庭廚房 長者吃飯有伴

解決長者吃的問題是推行在地安老重要的課題之一，因為子女們通常工作繁忙，無暇料理，加上年紀大了，外出覓食也不方便，因此，如何讓長者們吃有著落，十分重要。除了一般的送餐服務之外，還有社企單位開始推行「家庭廚房」，一粒麥子基金會執行長林木泉即表示，該基金會在老人服務事工方面，主要服務對象為宜蘭、花蓮、台東等偏鄉地區的長者，由於幅員廣闊，送餐時間會拉得很長，加上以前送餐服務是一對一，有些長輩因為獨居很久了，跟外界的互動較少，所以考慮到食物保鮮問題及增加長者的人際互動關係，今年開始進一步推展「家庭廚房」服務。在原鄉部落中，找一些廚房較大、又有能力煮多人食物的家庭，午、晚餐可以多煮一些，邀請獨居長輩到家共餐，讓他們感受到鄰里間的互助關心，就好像早期的眷村生活一樣。

除此之外，一粒麥子基金會也在輔助治療服務下了不少功夫，以運動復健來說，長者白天在日照中心的時候，復健師會根據每個人狀態進行活動的設計，一來緩解身體病痛，二來是透過重量訓練、有氧訓練及肌耐力等方式，消耗熱量，讓長者晚上回到家可以睡覺安穩，不易失眠，有助於情緒穩定，並降低與家人的衝突。此外，還積極將音樂、園藝、寵物、芳香療法等職能治療導入日照中心與服務據點，透過人日常生活中所接觸到的事物進行職能治療，例如園藝活動，長者會認為只是種花種草而已，開心地享受拈花惹草的過程，而不會覺得這是一種復健運動。

長者在日照中心開心活動 (圖: 一粒麥子)

介惠啟用在地人服務在地人 長者溝通零距離

照顧長者最怕是溝通不良或是雞同鴨講，為了解決這方面的問題，介惠社會福利慈善基金會採用在地人服務在地人的策略，協助在地人導入居家照顧服務。執行長施欣錦表示，該基金會目前於北中南設立三個服務中心，服務範疇以偏鄉為主，其中，中部及南部中心有提供居家照顧服務，考量文化、地域性、語言等問題，以聘用在地人為主，來服務長者，目前有 70 位照顧服務員，近 20 位社工、督導員，為偏鄉長者及身心障礙者提供照顧服務。

她說，在地人服務在地人的主要優點有二，一是偏鄉地區工作機會不多，聘用當地婦女做照顧服務員，讓她們接受訓練，就近在鄉做老人服務，使其有一份穩定的工作，改善其經濟環境，還能夠就近照顧小孩與家庭。二是所謂人親土親，在地人的文化理解及生活習慣相近，用彼此熟悉的話語，溝通起來特別容易，長者們也能夠獲得更親近的服務。

目前介惠基金會的居家服務員多是部落中高齡及二度就業婦女，這當中，有不少姊妹檔、母女檔、婆媳檔，因為對於這份工作的認同，也會拉自己的妯娌姊妹，甚至是第二代，一起投入居家服務員的行列。施欣錦舉例，有位已經服務二十年的照服員就表示，覺得很有成就感，因為她剛開始是一無所有，到現在不僅可以助人，照顧服務有需要的長者，還能有房、有車。重要的是，她的工作更獲得了女兒的認同，女兒大學畢業後，也決定成為照顧服務員，讓她感覺到有傳承及受到肯定的意味。

啟用在地人服務在地人 長者溝通零距離 (圖: 介惠提供)

落實企業社會責任 鉅亨網善款關懷弱勢族群

不管是長照服務，或是關懷弱勢族群，社企團體除了人力不足，經費來源也是一大問題。一粒麥子基金會及介惠社會福利慈善基金會均很感謝鉅亨網的善款及長期支持，讓他們可以繼續提供各項專業的社會福利服務，照顧偏鄉長者、兒少及身障者。

林木泉表示，基金會希望未來可以在每個鄉鎮設置日照中心，讓長輩不用太早進機構去照顧，延長他們在家安養的時間。不過，由於日照中心傾向採用在地化設計，考量法律、地方協調及改建等問題，是無法運用公部門現有閒置空間的資源，必須自行募集，經費就是一大問題，所以日照中心的籌設進度會比較緩慢。

施欣錦則指出，偏鄉交通狀況不好，不僅交通時間成本很高，照顧服務員的工作時間也長、風險高，所以居家照顧服務的執行難度，會比都會區高，也因此，在人員的招募上並不容易，除了有不少人想要先看看外面的世界，不願意到偏鄉工作之外，偏鄉地區所花費的心力，將遠比都會區來得大。

今年是鉅亨網連續第十三年的溫暖送愛心公益活動，總計幫助全台灣超過 20 個社福機構團體，鉅亨網表示，台灣逐年邁入高齡化社會，鉅亨網透過媒體影響力傳達大眾對高齡族群的關懷，持續歷年的愛心專案精神，不僅回饋捐贈的贊助企業，更實際將愛心善款給需要的社福團體，希望喚起社會關注被遺忘的高齡族群。