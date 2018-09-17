【異動股】5G板塊逆市拉升 匯源通信(000586-CN)漲停

今早，5G板塊逆市活躍拉升，截止發稿，匯源通信(000586-CN)漲停報8.7元，縱橫通信(603602-CN)漲7.47%報30.95元，順網科技(300113-CN)、吳通控股(300292-CN)、中通國脈(603559-CN)漲逾3%，中際旭創(300308-CN)、超訊通信(603322-CN)、邦訊技術(300312-CN)等股均上漲超2%。

據中國證券報消息，上週(9月10日至9月14日)共有105家上市公司接受機構調研1065家次，環比均有所提升。機構調研方面，上週帶量採購政策消息的報道迅速引發機構調研，5G產業的加速落地，也持續引發機構關註，信維通訊、國脈科技、大富科技等個股受到機構調研。

調研主題方面，上週5G產業鏈個股明顯受到機構調研關註。信維通訊於9月11日、12日、13日及14日，連續4日接受國泰君安(港股02611)、建信基金等52家機構的調研。信維通訊方面表示，隨著5G時代到來，公司在多年5G技術研發儲備基礎上將積極實現5G相關產品的商用。目前公司主要佈局移動終端(消費類電子產品)、局端(基站)和物聯網(特别是車聯網)的5G技術應用和產品實現。公司也重點看好5G時代對智能汽車領域所帶來的積極影響。

有機構分析，通信行業即將進入5G商用的關鍵衝刺階段，預計今年9月將發佈頻譜資源最終許可方案，運營商的實驗網和規模商用建設啓動，板塊的業績和整體投資情緒有望逐步恢復，建議關註5G產業鏈相關公司。

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