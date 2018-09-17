【異動股】軍工板塊拉升走強 博雲新材(002297-CN)漲停

早盤，軍工板塊拉升走強，截止發稿，博雲新材(002297-CN)三連板漲停報7.71元，安達維爾(300719-CN)漲5.59%報15.42元，中國應急(300527-CN)漲4.97%報9.51元，中航機電(002013-CN)漲2.8%報8.44元，中直股份(600038-CN)漲2.26%報40.28元，江龍船艇(300589-CN)、光電股份(600184-CN)、中航飛機(000768-CN)漲逾2%，航發動力(600893-CN)、中航沈飛(600760-CN)等個股紛紛拉升走強。

據證券時報消息，9月以來，上證綜指仍然震蕩向下，行業板塊多數飄綠，不過，軍工板塊表現一枝獨秀。同花順統計顯示，申萬國防軍工板塊9月以來累計漲7.52%，居於28個行業板塊之首。

業内人士分析，9月軍工股上漲併非偶然。相較於不少板塊受中美貿易爭端影響表現疲弱，軍工則是不受此影響的行業。另一方面，很多板塊受社保、稅收、股權質押和商譽減值的影響，基本面存在下滑或惡化的可能，而軍工板塊確定性較高，上有業績支撐，下有政策改革預期。消息面上，2018年中國國防預算11070億元，同比增長8.1%，增速超預期。更重要的是，在8月底半年報公佈後，大家發現，軍工行業是少有的基本面處於反轉的行業。數據顯示，2018年上市公司半年報披露完畢，110家軍工企業營收同比增長13.14%;歸母淨利潤同比提升25.17%，行業基本面持續改善可期。

數據顯示，軍工集團板塊2018上半年實現收入1305.0億元，同比增長10.7%，扣非淨利44.05億，同比增長44.3%，基本面持續改善預期進一步得到驗證。地方軍企板塊整體收入34.5億元，小幅上漲9.3%，扣非淨利0.4億，實現同比扭虧，基本面有所改善;民參軍板塊在2018年上半年則延續高增長態勢，實現收入151億元，同比增長35.1%，扣非淨利14.9億，同比增長21.7%，業績的高彈性源於軍。

中航證券表示，未來隨著軍工企業、軍民融合改革的不斷加速，軍工行業業績有望持續大幅改善;民生證券則認為，2018年將成為行業基本面拐點，中長期持續看好。

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