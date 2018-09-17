一家最看跌市場的基金 將半導體視為近期做空的好標的

美國科技股上週走勢動盪，除了受美中貿易戰局勢影響之外，對半導體相關領域供過於求的擔憂，引發分析師的辯論。而週三蘋果 (APPL-US) 新產品發表當天，蘋果及半導體類股的股價都呈現下挫。

在高盛 (Goldman Sachs) 帶頭下，不少分析師看壞記憶體相關個股。如今，一直看跌美股的避險基金 Horseman Global，也認為這是最佳的做空標的。

高盛帶頭看空記憶體

高盛在上週警告，困擾記憶體晶片和其他製造商的供應和定價問題，可能會惡化到 2019 年。他們也將半導體設備的股票由「具吸引力」下調至「中性」，因市場擔心 DRAM 供應過剩，將抑制 2018-2019 年的資本支出。

高盛分析師 Mark Delane 表示，根據與產業界人士的討論，以及高盛的供需分析，DRAM 和 NAND 基本面的成長疲軟。

Stifel 分析師 Tore Svanberg 則認為，半導體市場潛在高峰已過。他表示，關稅的不確定性、低於季節性的行業增長趨勢，以及利率上升，都會一些高負債的半導體公司帶來傷害。

避險基金稱半導體走空

最新加入看空戰局的，是 Horseman Global 投資長 Russell Clark。這次基金被稱為「全球最看跌的避險基金」，過去 6 年一直是淨空頭，在牛市仍未停止腳步之際，基金績效不佳可想而知，8 月份基金又跌 5%，今年以來的回報是 - 10.40%。

Clark 依然信心十足，尋求有機會大賺的看空標的，他認為近期最可能出現大空頭走勢的，就是半導體類股。

Clark 表示，他們過去一直在關注半導體市場，特別是尖端半導體製造商，以及這些公司對加密貨幣開採的態度。一個例子是應用材料 (Applied Materials)，這家公司近期的技術發展表現落後，未如預期領先。

感測器是另一個需擔心的領域

什麼原因造成半導體技術發展落後？Clark 認為，最關鍵的因素在於感測器 (sensors)。感測器的用處，在於將現實世界的內容轉換為電子數據。過去市場迷戀這塊領域，因為相信物聯網會帶動需求，而摩爾定律的崩潰，會讓供應受到限制。但市場未朝此方向發展。

在基本面下跌之外，日本感測器生產商 Renesas，在發出第 2 季獲利警告後，隨即收購美國競爭對手 Integrated Device Technology(IDT)，Clark 認為，這其實是個市場的警訊。

汽車行業是感測器的重要買家，但來自汽車業的訂單成長放緩，特別是經過長期增長之後的中國。較高的商品價格，正打擊汽車業的獲利能力，這些公司有大量債務，福特 (Ford) 公司債被降級、通用汽車 (General Motors) 可能也會緊隨，如此，感測器也可能遭拖累。