〈貿易戰再起〉智慧手錶被排除很好 但事關5G發展的消費性電子產品就遭殃了

雖然蘋果公司 (AAPL-US) 的智慧手表產業不受川普政府對中國商品加徵最新關稅的影響，但科技機構表示，還有許多其他潛在的科技領域可能受到 2000 億美元關稅的衝擊。

美國貿易代表署 (USTR) 週一 (17 日) 晚間公布最終商品清單，從 9 月 24 日開始，對價值 2000 億美元中國進口商品加徵 10% 的關稅，然後自明年 1 月起調高至 25%。雖然一些由蘋果公司和和 Fitbit Inc. (FIT-US) 開發的產品如智慧手表和無線耳機等在最後一刻從清單刪除，但其他像是使用印刷電路板的產品卻未能倖免於關稅。

消費者技術協會 (CTA) 週一晚間表示，對川普政府從關稅清單中刪除一些消費者設備表示激賞。然而，這個每年舉辦 CES 的科技貿易集團表示，它特別擔心報復性關稅，尤其是印刷電路組件和網路設備的關稅，這可能會影響未來對下一代電信標準 5G 的投資。

CTA 總裁兼 CEO Gary Shapiro 在聲明中表示，「報復性關稅，無論是 10% 還是 25%，都是糟糕的政策。」「我們特別關注印刷電路組件、路由器和網路設備的報復性關稅。它們將扼殺我們在 5G 領域的全球領導地位，對企業徵收網路稅，並給企業經營帶來不確定性。」

此外，CTA 表示對中國的報復性關稅也可能違反法律：「國會沒有給總統或 USTR 一張空白支票來進行貿易戰。這些新的報復性關稅違反了 1974 年『貿易法』中的特別規定。」

根據 USTR 發布的最後清單，智慧手表已被刪除，但數位處理設備、傳輸設備、電視攝影機、數位相機、印刷電路組件和自動數據處理機器的零件，都屬於仍須加徵關稅的廣泛性科技產品。

英特爾 (INTC-US) 之前在擬議清單時表示，該名單「如此廣泛，包含如此多的資訊、通信和科技產品，對消費者的嚴重傷害是無可避免的。」

川普最新一批關稅預計將導致各種消費性電子產品的價格上漲。由於中國是全球供應和製造鏈的重要來源，科技企業現在還面臨來自中國的進一步報復風險，這可能會傷害更多產品。

Moor Insights 資深分析師 Mark Vena 說，「所有這些 ODM (原始設備製造商) 都將受到中國政府的影響。」「如果中國人開始著手大幅限制供應，這將會是個棘手的事情，整體產業將進入二級警戒 (Defcon 2)。」