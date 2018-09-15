〈鉅亨看世界〉區塊鏈改變遊戲世界

總部位於北京的區塊鏈遊戲平台 Cocos-BCX 目前已從全球投資者，包括 Binance Labs、500 Startups、BlockVC 和 NEO Global Capital，籌集了 4000 萬美元的資金。該平台由 Cocos2d-x 的新創團隊所打造，是一個龐大的開源遊戲開發平台，這平台至今已經催生了許多熱門的手機遊戲，包括「憤怒鳥」、「列王的紛爭」和「Badlands」。

聯合創始人 Richard Yang 表示，使用區塊鏈技術進行遊戲開發是一件很自然的事情。「在任何遊戲中都有經濟活動，」Yang 表示：「區塊鏈允許開發者和玩家驗證稀缺性。」換句話說，區塊鏈技術可用於管理玩家在遊戲過程中收集的虛擬資源供應和所有權管理，像是像卡片、金幣、武器和稀有寶物等道具在產生的過程中公開且透明，任何人皆能檢視屬性與數量，杜絕所有詐騙與黑箱作業的可能性。

上個月的來自 Cocos-BCX Medium 的文章也表明，由於開源碼是在區塊鏈上建立，具有公開且可被驗證的特性，由區塊鏈技術所建立的遊戲機制，將創建出一個更加透明的遊戲社區，並加深遊戲玩家和開發者之間的關聯。

區塊鏈遊戲自帶經濟系統，玩家可以自由買賣或交換虛擬寶物，也可能在換成加密貨幣之後換成真實貨幣，當虛寶和真實世界連結，玩家將更努力在遊戲中獲得寶物，活躍經濟系統，並改變玩家生態。此外，區塊鏈去中心化的特性讓遊戲玩家得以真正得到虛擬資產的所有權，能夠轉讓、交易、甚至銷毀。

Cocos-BCX 平台由遊戲引擎、開發環境和名為 CocosChain 的公共區塊鏈所組成。該公司最終的目標是成為一站式商店，在那裡，遊戲開發商可以在多個區塊鏈系統中構建、發布並進行遊戲相關的維護。

創始人 Haozhi Chen 在一份聲明中表示:「通過這次新的資金挹注，我們將繼續推動區塊鏈遊戲產業的發展，並致力於加快市場的滲透率。」目前，在現有遊戲社區中，Cocos2d-x 擁有 110 萬開發人員。

Cocos-BCX 平台的 alpha 內測版本於上個月在上海舉行的中國國際數碼互動娛樂展覽會 ChinaJoy 上發布。Beta 公測版預計將在今年第四季推出，隨後在 2019 年第一季或第二季推出正式版本。

區塊鏈技術應用在遊戲上，將為我們帶來前所謂的有遊戲體驗以及虛擬寶物擁有權。不過由於目前區塊鏈技術尚未發展完全成熟，速度上的處理可能是最大瓶頸。總體而言，遊戲最重要的意義在於「好玩」，未來區塊鏈能為遊戲帶來多少加乘效果與應用值得玩家們期待。