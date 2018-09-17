市場等待川普宣布對中關稅決策 美元略為反彈

北歐銀行 (Nordea) 分析師解釋，美元上週五 (14 日) 跌到一個半月以來低點，8 月核心通膨增長不如預期為原因之一，此外，新興市場貨幣的表現正在好轉。

近一個月以來，MSCI 新興市場貨幣指數表現

劣於預期的核心通膨，可能使美國聯準會 (Fed) 的升息步伐受到質疑，進而影響美元走勢，但分析師認為現在下次定論還言之過早。今年以來美元的走強，以及強近的生產力，進一步暗示核心通膨面臨下行風險，但川普的關稅政策和薪資增長將抵消部分隱憂。

FOMC 表示，他們不會太在意短期的溫和通膨疲弱，原先較偏鴿派的聯準會理事 Brainard 變得態度較強硬，指出美國政面臨通膨加速或金融失衡的風險。

聯準會認為「金融脆弱性正在累積」，以及「規模可觀的財政刺激措施可能會繼續支持未來兩年的短期自然利率」，這代表著，聯準會不太可能在近期終止升息。

另一方面，美中貿易緊張局勢加劇，則是支撐了美元的走勢，由於貿易戰風險升溫，投資者尋求避險資產，CFTC 於 14 日公布的持倉報告顯示，截至 9 月 21 日一週，投機者的美元的淨多頭規模達 192 億美元。

17 日下午 4 時許，美元指數暫報 94.78 點，略跌 0.16%。經濟學家和分析師指出，若美國與中國無法達成貿易協議，這將是非常糟的事情。

美元指數走勢

外媒報導，美國總統川普可能最快在週一 (17 日)，將宣布對價值 2000 億美元的中國輸美商品課徵關稅，稅率可能為 10%。《華爾街日報》指出，中國可能因此拒絕出席下週的貿易協商會議。

花旗的亞洲新興市場經濟學家 Johanna Chua 在一份報告中表示，如果不進行新的美中貿易談判，這可能會是「非常負面的」，因為這將使貿易戰波級更廣的程面。

整體來說，美元週一走勢變動不大，因市場還在等待川普針對關稅做出決定。另一方面，日本週一因敬老日而休市。