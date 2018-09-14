美8月核心通膨趨緩：從2大領域看消費者物價

美國 8 月通膨增幅放緩，美勞工部週四 (13 日) 公布數據顯示，8 月消費者物價指數 (CPI) 月升 0.2%，低於經濟學家預期增幅 0.3%，年增為 2.7%，亦低於預期的 2.8%。

美國 CPI 通膨率走勢圖 圖片來源：tradingeconomics.com

8 月扣除食品及能源項目的核心 CPI 較前月上升 0.1%，增幅低於經濟專家預估的 0.2%，與去年同期相比攀升 2.2%，不如經濟專家預期的 2.4%。

美國的通膨在 8 月呈現降溫情況，使許多分析師感到意外，在此之前，他們預測穩定的潛在通膨、健康的經濟擴張以及企業面臨的成本壓力，應可驅使消費者物價呈較大幅度的提升。

摩根大通的經濟學家 Michael Feroli 表示，儘管勞工部的數據顯示核心通膨增幅不如預期，但價格仍處上行趨勢，8 月的經濟放緩可能只是一個短暫的問題。

以下為出現消費者物價下滑的領域：

醫療健保費用

醫療保價物價月減 0.2%，連續兩個月下滑，出現較顯著跌幅的部分為牙醫服務業下滑 0.8%，而醫療保險則是展現去年 11 月以來最大的跌幅。此外，醫療保健商品下跌 0.3%，主要由於非處方藥和醫療設備及用品的物價下滑。

在養老院和老人護理方面，消費者支出增加 1%。

零售業

零售業呈現疲弱狀態，服裝的消費者物價下滑 1.6%，為 1949 年以來最大的跌幅，男士服裝、女士服裝和鞋子價格皆有下滑。洗衣業和乾洗服務則上揚 0.3%。

服飾業不是唯一下滑的領域，娛樂產品價格月減 0.5% ，主要受到電視、影音產品的價格下滑 1% 拖累。



大型家電價格下跌 0.5%，為自 2 月份以來的最大降幅，洗衣機等設備則是 5 個月內首次出現下滑，在此之前，由於美國提升洗衣機關稅，該產品價格不斷上揚。

臥室寢具、鐘錶、燈具和其他裝飾品的價格也下跌，玩具價格亦走跌 1.4%、為 5 月以來最大的跌幅，使現階段成為購買聖誕禮物的好時機。

另一方面，儘管處於開學季，文具用品和禮品的價格卻走跌 4.8%，教育書籍和用品價格下滑 2.1%，是 2001 年以來的最高水平。