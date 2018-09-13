德拉吉：仍有必要通過刺激措施支持通膨

稍早，歐洲央行公布 9 月利率決議，維持三大利率和購債規模不變，重申將保持利率不變至少至 2019 年夏天，每月 300 億歐元的資產購買規模將持續到本月底，將於 12 月底結束 QE。表述與前兩次會議均一致。

台北時間 20:30 分，歐洲央行行長德拉吉召開新聞發布會。

歐洲央行貨幣政策

歐洲央行行長德拉基表示，即便在 QE 結束後，通膨率也將繼續朝 2% 的目標靠攏。不過，仍有必要實施大量刺激措施來支持通膨，歐洲央行準備好在必要時調動所有政策工具。

稍早的歐洲央行聲明顯示，雖然 QE 將於 12 月底結束，但只要有必要，就將對到期債券進行再投資。對此，德拉吉表示，沒有討論再投資策略。要麼下次會議討論，要麼在 12 月會議討論。

此前有報導稱，歐洲央行考慮明年購買更多長期債券，作為 QE 再投資的一部分，來維持資產組合的期限。這將類似於聯準會在 1961 年及 2011 年的扭轉操作（Operation Twist），也就是賣出短期債券並買入相應規模的長期債券，延長美債平均久期，以壓低市場利率並提振經濟。

德拉吉對此表示，會議上並未討論扭轉操作，按出資額比例購債原則仍將是指導原則。

經濟增長與通膨

關於歐洲央行下調了今明兩年的經濟增長預期，分別從此前的 2.1%、1.9% 下調至 2%、1.8%。德拉吉表示，下調 GDP 增長預期是因外部需求減弱。

德拉吉表示，歐元區經濟增長已經高於潛在水平一段時間。歐洲央行已經看到通膨趨近於目標。歐洲央行有信心目前的政策立場符合目標。

歐洲央行維持通膨率預期不變。德拉吉對此表示，潛在通膨指標喜憂參半。因產能利用率上升和勞動力市場收緊，區內物價壓力正在增強。圍繞通膨前景的不確定性正在消退。預計今年餘下時間通膨都將處於當前水平附近。潛在通膨率到年底將上升，中期內將逐漸走高。

在德拉吉評論通膨之後，歐元兌美元繼續拉升，現漲逾 0.4%，報 1.1671。

全球貿易升級

德拉吉提到，保護主義、新興市場風險顯著上升。目前為止來自土耳其、阿根廷的溢出效應並不明顯。

德拉吉講話期間，歐元 / 美元擴大漲幅。

德拉吉召開新聞發布會之時，歐洲央行公布宏觀經濟預期。總體來看，歐洲央行下調了今明兩年的經濟增長預期，維持通膨率預期不變。

GDP 方面，預計 2018 年 GDP 增速為 2%，6 月份時預期為 2.1%；預計 2019 年 GDP 增速為 1.8%，6 月份時預期為 1.9%；預計 2020 年 GDP 增速為 1.7%，6 月份時預期為 1.7%。

通膨率方面，預計 2018 年通膨率為 1.7%，6 月份時預期為 1.7%；預計 2019 年通膨率為 1.7%，6 月份時預期為 1.7%；預計 2020 年通膨率為 1.7%，6 月份時預期為 1.7%。