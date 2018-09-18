紐約匯市—關稅宣布在即 美元走弱 英鎊與歐元轉強

由於擔心美中貿易戰升級，美元兌其競爭對手下跌，而英鎊和歐元走強也打壓市場情緒。美元指數下跌 0.46% 至 94.07。

美國總統川普預計在週一宣布，對中國 2000 億美元進口商品徵收新的 10% 關稅。他發推文表示，關稅讓美國在談判中處於非常強大的位置，並警告，「如果各國不與我們達成公平交易，他們將『被'關稅』！」

被視為貿易戰代理的澳元兌日圓上漲 0.36% 至 80.45，而對風險敏感的美元兌日圓下跌 0.07% 至 111.97。

利多助漲英鎊、歐元

英鎊和歐元週一兌美元走高，因對英國脫歐與歐盟達成協議的前景樂觀。歐盟首席談判代表 Michel Barnier 週一表示，歐盟與英國之間的脫歐談判，正本著「良好合作」的精神進行。歐盟執委會指出，英國脫歐草案部分已經「原則上同意」。

脫歐談判將於週三恢復進行，歐盟希望 11 月能達成協議。英國將於 2019 年 3 月 29 日離開歐盟，但目前尚未達成完全退出協議。

歐元兌美元匯率上漲 0.49% 至 1.1685 美元；英鎊兌美元上漲 0.71% 至 1.3158 美元。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，歐元已經突破 100 日均線，短期技術形態也獲得支撐。

Jefferies 外匯主管 Brad Bechtel 表示，很明顯市場對本週晚些時候的歐盟峰會，以及屆時能談出有利於英鎊的解決方案，而感到興奮。

新興市場跌幅減小

Bechtel 指出，週一美國交易時段新興市場貨幣的溫和復甦，也對美元施加了一些壓力。

MSCI 新興市場貨幣指數週一一度下跌 0.4%，之後跌幅減至 0.21%。

美元兌加元下跌 0.08%，投資人希望美國與加拿大能盡早完成 NAFTA 的修訂。