搶救土耳其經濟 新興市場教父：升息非解方

土耳其里拉崩跌、通膨飆升，面臨經濟危機，昨 (13) 日該國央行宣布升息，盼能穩定匯率；不過，「新興市場教父」Mark Mobius 認為，此舉並非解方。

為挽救疲弱的里拉，土國央行週四宣布，將基準利率由 17.75%，調升至 24%，並透過聲明指出，「若有必要，將進一步採取貨幣緊縮政策」；受此消息激勵，里拉兌美元一度勁揚逾 5%。

對此，土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 表示，升息無助減緩通膨，他對央行採取升息措施的耐心，「是有限的」。

2018 年以來，土耳其里拉兌美元重貶逾 4 成，但自稱「利率之敵」的艾爾段極度厭惡升息，導致央行不敢擅自行動。

Mobius 週五接受 CNBC 採訪時說，他某種程度上同意艾爾段的看法，「因為，升息並非解方。」

Mobius 強調，想解決土國經濟危機，必須設法贏得投資人的信心，「不只外資，國內投資人也是。」

Mobius 稱，這意味著，土耳其政府必須提出，有助提振投資人信心的政策。

他舉例，阿根廷也希望藉由升息，改善經濟情勢，但在人民對政府毫無信心的情況下，升息不會有任何效果。

土耳其官方數據顯示，該國通膨率直逼 18%，升至近 15 年高點。

由土耳其統計局數據可得知，8 月該國消費者物價，較 2017 年同期大漲 17.9%，不僅高於 7 月的 15.85%，還創下近 15 年新高。