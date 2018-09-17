北斗嘉藥業(08197-HK)被聯交所進行取消該公司上市之程序

北斗嘉藥業(08197-HK)公布，該公司收到聯交所日期為2018年9月14日之函件，其為根據GEM上市規則第9.15條作出之通知，表示聯交所已根據GEM上市規則第9.04條決定暫停股份的買賣，並將繼而根據GEM上市規則第9.14條進行取消該公司上市之程序。

根據該函件，鑑於該決定，該公司須重新遵守GEM上市規則第17.26條，并將有12個月的補救期以重新遵守GEM上市規則第17.26條。倘若該公司未能在12個月期限(即2019年9月13日)屆滿時符合上述規定，聯交所將繼而取消該公司的上市。

根據GEM上市規則第4.06(1)條，該公司有權要求就該決定提交GEM上市委員會進行覆核。該司並無於2018年9月26日或之前申請覆核，股份將於2018年9月27日上午九時正起暫停買賣。在此之前，股份將繼續買賣。

該公司仍在審視該函件，並正與該公司的法律顧問進行討論，並會積極考慮要求將該決定提交GEM上市委員會進行覆核。董事謹此提醒股東及潛在投資者：該公司可能會或可能不會要求GEM上市委員會進行覆核；及有關覆核的結果並不確定。



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