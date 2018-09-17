傳美對陸關稅降至10% 對港股刺激或有限 留意強颱股市開盤動向

受「山竹」強颱影響，港股週一是否開盤，要視乎今 (17) 日何時解除信號或警告而定，若中午 12 時後始解除信號，則全日停止交易。而傳美國或把開徵中國的關稅下降至 10%，分析料對港股刺激有限。

對於股市安排，港交所 (0388-HK) 應對措施， 如在今天上午 7 時後至 9 時期間解除信號或警告，開市前競價時段將被取消，而早上交易時段則在信號或警告解除後 2 小時恢復交易。

其次，早上 9 時至 11 時解除信號或警告，下午交易時段將如常於下午 1 時開始；若上午 11 時 30 分後至中午 12 時期間解除信號或警告，下午交易時段將於下午 2 時開始；至於中午 12 時後始解除信號或警告，則全日停止交易。

外電指出美國總統川普最快會於今天正式宣布向 2000 億美元的中國進口商品加徵關稅。不過，加徵幅度可能由原定的 25% 降至 10%。

上週五 (14 日) 港股 ADR 仍受消息拖累受壓，騰訊 (0700-HK)、中石油(0857-HK) 和建行 (0939-HK) 較香港收盤跌幅由 0.98% 至 1.66%，重量股只有滙控 (0005-HK) 上漲，折合港幣收報 68.36 元，較香港收盤上漲 0.7%。

《星島日報》引述耀才證券研究部總監植耀輝的分析報導，雖然美國向中國產品加徵幅度可能由原定的 25% 降至 10%，但由於仍然未能透過談判而避免徵收，加上港股於上週四、五 (13-14 日) 累積反彈逾 900 點，預期今天恒指再漲幅度有限，估計港股本週於 26500 點至 27800 點之間徘徊。

不過，彭博報導稱，儘管美國財政部長姆努欽 (Steven Mnuchin) 試圖就解決貿易戰而重啟與中國的磋商，但是川普仍舊一意孤行。

因此，分析員普遍看淡港股的短期表現。第一上海證券首席策略師葉尚志接受香港《文匯報》採訪時表示，中美貿易戰仍未見到緩解的跡象，對股市氣氛必然有不利影響。

針對大盤走勢，葉尚志指出，港股目前已見阻力，本週五 (21 日) 是美股期指期權的季結日，加上市場已認定美國聯準會 (Fed) 下週將會升息，美股調整的可能性較高。

葉尚志提醒投資人，各種因素都顯示，港股短期內的氣氛難以樂觀，投資者應持謹慎心態，不可太躁進。