川普暗示貿易戰下個矛頭將對準日本 日元仍上漲

在各國與美國的貿易爭端中，日本似乎盡量低調，避免被針對，首相安倍晉三也全力維持與美國總統川普的友好關係。不過，日本的角色似乎已經從延後處理，改變為優先處理了。

美國總統川普週四 (6 日) 接受《華爾街日報》專欄作家 James Freeman 電話訪問時，暗示下一個貿易戰的目標是日本。

在這通電話中，川普描述了與日相安倍的友好關係，但隨後話鋒一轉，他說：「一旦我告訴他們要付多少錢時，這段關係當然會結束。」

Freeman 在專欄中指出，由電話中，川普總統聽起來「仍然非常注重消除與美國貿易夥伴的貿易逆差」。

儘管如此，紐約匯市週四午後時段，日元兌美元匯率仍上漲 0.73% ，至 1 美元兌 110.72 日元，盤中最高一度上漲 0.9%。

川普近來棒打多國，針對中國、墨西哥、加拿大及歐洲，都要求重新談判貿易合約，如果不能得到他滿意的結果，他會對進口商品課徵更多關稅，放棄過去幾十年達成的協議。

Freeman 在專欄中指出，貿易逆差與經濟蓬勃發展相關，正如美國經濟目前一樣。他說：「但總統看到了一個問題，即使他與我們在北美和歐洲的朋友完成談判，貿易的不確定性也不一定會結束。」「他似乎仍然對美國與日本的貿易條款感到困擾。」

根據美國最新公布數據，截至今年 7 月，美國對日本的貿易逆差總額為 400.85 億美元，2017 年為 688.75 億美元。較 5 年前的 733.38 億美元，已經有所改善。

兩週前《朝日新聞》曾經報導，今年 6 月安倍與川普的峰會中，川普表示他「忘不了珍珠港事件」，並對美日貿易赤字非常不滿，要求日本購買美國牛肉及汽車。不過相關報導遭日本政府評為「並非事實」。