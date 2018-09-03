美元、日圓注意了 高盛：五年內上兆美元資金流入中國債市

高盛發布報告指出，截至 2022 年底的 5 年內，預期將有 1 兆美元資金淨流入中國債市；人民幣在全球外匯存底的比重將提高，勢必將排擠到美元和日圓在各國外匯存底的比重。

儘管人民幣下跌，但近幾個月來，外資卻加速流入中國固定收益資產，突顯出投資人對中國債市的資金配置需求龐大。

高盛預估，截至 2022 年底的 5 年內，淨流入中國債市的資金將高達 1 兆美元，其中 2500 億美元可能來自各國央行，而各國央行的外匯存底資產重新分配，可能讓更多的資金撤離美元和日圓。

由於各國央行的外匯存底中以美元資產為主，而美元是自然而然的融資來源，所以人民幣在各國央行外匯存底比重提高，對日圓將造成更大的影響，因為日圓將不再是亞洲貨幣中唯一的儲備貨幣。

中國國內債券市場規模約 11.9 兆美元，隨著中國將被納入全球主要債券基準指數，緊盯指數的資產管理公司勢必將旗下資產重新配置。今年 7 月，外國投資人持有中國國內債券的規模大增 61%，來到人民幣 1.35 兆元。

高盛預估，未來 5 年內，將有 5220 億美元的資金從其他市場流出，轉而流入中國固定收益市場；加上主權財富基金及私募基金等資金，將共有 1 兆美元流入。

高盛指出，由於央行和債券指數追隨者調整部位，預估流出日本的資金約 660 億美元，約占外資持有日本政府債券規模的 12%；流出美國債券的類似資金約 2800 億美元，但僅佔外資持美國國債規模的 4%。

外資持有中國公債的水位快速攀高。(來源：Bloomberg)

國際貨幣基金組織 (IMF) 並預估，人民幣在全球央行外匯存底升高，預期到了 2022 年底將升高來到 3%-4%。