陶冬：聯準會預期管理佳 義大利預算關口近

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，於個人部落格撰文表示，上週開會的大央行都沒有太多的實質性政策動作，歐洲央行和英格蘭銀行均按兵不動，真正擾動市場預期的是美國利率走勢。以下為部落格全文：

央行動向上週牽動著風險資產市場的心，白宮聲稱進一步對中國進口產品徵收高關稅為中國股市帶來了衝擊，不過市場對兩國之間重啟談判有憧憬。上週開會的大央行都沒有太多的實質性政策動作，歐洲央行和英格蘭銀行均按兵不動，真正擾動市場預期的是美國利率走勢。儘管通脹數據沒有出格，隨後的月度數據就顯示美國增長前景依然強勁，S&P500 創下歷史新紀錄；市場預期聯儲維持持續溫和加息的軌跡，美國十年期國債利率一度踩上 3% 的關口，德國十年期利率升回到 0.45% 。更大的故事來自土耳其，該國央行一改過去的沉默，一口氣加息 625 點，遠遠超出分析員的預言，土耳其里拉止跌反彈並帶動其它新興國家匯率升值；俄羅斯央行也有加息。強颶風襲擊美國東海岸，市場擔心石油供應受到影響，布倫特原油期貨一度突破 80 美元關口，隨後回落。黃金價格跟隨美元指數浮動，但是仍在 1200 樓下徘徊。

聯儲已經進入 9 月 25-26 日會議前的靜默期，不過市場對九月加息幾乎沒有任何懸念，利率期貨市場價格顯示九月加息概率為 100% ，十二月加息概率為 77% 。本屆聯儲在把握市場預期上做得非常成功，每次均通過前瞻性指引、官員談話和媒體報導將自身的政策意圖逐步滲透到市場判斷中去，反映在金融價格上，等到政策改變發生時市場不見大的波動。考慮到通脹前景並不明朗、外圍環境風雲突變、市場價格頗為波動，筆者認為這種判斷能力、掌控能力十分不容易。與前兩任聯儲主席不同，鮑威爾缺乏貨幣政策單邊護航的政策環境，面對貿易糾紛和新興市場危機的風險，要理解撲朔迷離的工資— 通脹關係，還必須應付喜怒無常的總統干預。不過，明年美國貨幣當局的挑戰會更大，屆時通脹可能突破政策容許範圍、經濟增長開始下行，股市、債市波動更激烈。筆者認同公開市場委員會直至明年中的前瞻性指引，但是對之後的指引（每季度加息 25 點直至 2019 年末）則有所保留。

義大利與歐盟就財政紀律問題的爭議最近觸發了義大利債市的拋售，並影響到歐元匯率和歐洲股市。隨著義大利預算案進入實質性操作階段，由極端政黨領導的義大利政府在未來數月可能成為歐洲震蕩的源頭。10 月 15 日義大利需要向歐盟呈交 2019 年預算案，最晚 10 月 20 日向義大利議會提交預算案；歐盟預定在 11 月 30 日評審義大利預算，義大利議會必須在 12 月 31 日前通過 2019 年預算。10 月 25 日前後 S&P 和穆迪會對該國作信用評估。市場在過去三個月主要對義大利新政府的言論作出反應，在未來三個月則可能對預算現實作出反應。如果意國預算赤字略為超出 GDP2% 的限制，相信歐盟會作彈性處理，但是假如赤字接近 3% 則歐盟和市場都會作出反應。義大利的財政可持續性，在目前的資金成本下應該不成問題，義大利的風險在於脫歐風險。從建制來講義大利脫歐的可能性遠低過英國，但是資金的擔心卻是不可忽視的市場材料。

本週重要數據不多，澳大利亞、日本、瑞士央行例會，應無大的舉動。兩韓峰會上次催生了特金會，不知這次有沒有什麼大新聞。

本週記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘