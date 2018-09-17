菲律賓披索靠外勞撐腰？4年來每逢12月必升值

陷入困境的菲律賓披索似乎很快就會脫離困境。

MUFG 銀行和渣打銀行的分析師表示，超過 1000 萬的海外菲律賓人事正準備在聖誕節和新年假期將創紀錄數額的資金傳回國內家中，這些資金將有助於緩解披索的貨幣壓力上。

披索本月跌至 2005 年低點的 54.14 美元水位，但在過去 4 年來的 12 月份都會有所增強。根據央行數據顯示，自 2009 年以來，最高的月匯款額通常是每年的 12 月，而去年的 27 億美元資金流入則是有史以​​來的最大一次。

MUFG 銀行駐新加坡分析師 Teppei Ino 表示，美元走強似乎會在年底失去動力，而匯款季的高峰也應有助於披索。該銀行預計菲律賓披索至年底應落在 1 美元兌 53.75 披索的價格區間，而週五收盤價為 53.97 披索。

美元兌菲律賓披索 / 圖：xe

披索今年已陷入了席捲新興市場資產的漩渦中，其貨幣是今年亞洲最大的輸家，跌幅超過 7%。出口除外，去年達 280 億美元的匯款則是菲律賓的第 2 大外匯來源。

高盛集團分析師 Jonathan Sequeira 及分析師寫道，雖然認為披索應持平，但會因匯款而導致貨幣短期內升值。根據該銀行的 GSDEER 模型，相對於 1 美元兌 49 披索的價值，目前該貨幣仍被低估約 10%，該模型將生產率和貿易條件差異考慮在內。

Ino 提到，菲律賓的經常賬戶赤字不太可能很快的轉為盈餘，讓人很難期待披索的升值趨勢。

菲律賓中央銀行提高利率的前景也可能支持該貨幣。ING Groep NV 和 Capital Economics 都預測本月將加息。包括 8 月份的 50 個基點，Bangko Sentral ng Pilipinas 自 5 月以來已經實現了 100 個基點的加息。

本週菲律賓披索的重要事件：