匯控投行員工傳發匿名信冀撤聯席主管

外電引述消息指出，匯控(00005-HK)一群投行部門高級員工，上月底向主席杜嘉祺、行政總裁范寧為首的董事會發匿名信，投訴環球銀行聯席主管Robin Phillips管理不善，包括晉升機制出現問題，令中高層近年連番被挖角，而Phillips卻長期坐擁高薪厚職，要求將其即時撤走，並追回其花紅。

匯控發言人表示，信件內提到的環球銀行業務並非集團所認知的實況，匯控對環球銀行、包括Robin Phillips在內的管理層，過去數年的表現感到自豪。

該封匿名信提到，Phillips的管理及營運方式令員工蒙羞，亦由於集團內欠缺由下而上的通報機制，故有必要以匿名信方式直接向董事會「告密」，而去信的自稱為環球銀行及資本市場業務(GBM)的一群董事(director)及董事總經理(managing director)級員工。

信件指出，Phillips管理不善，過去數年因晉升機制出現問題令不少人才離開滙控，亦未有好好管理客戶，走失如沙地阿美等上市生意，Phillips及相關管理層應該即時被辭退，亦應被追回過往所派發的花紅，並應以全球最頂尖的投行管理層團隊取代。

來源：信報

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