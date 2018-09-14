群創首度入選「2018道瓊永續新興市場指數」成分股

群創 (3481) 再度獲選 2018 年「道瓊永續世界指數 (DJSI World Index)」所屬的電子設備儀器原件組，並首次入選「道瓊永續新興市場指數(DJSI Emerging Markets Index)」成分股。 今年道瓊永續世界指數成分股中，群創於所屬的電子設備儀器原件組(ITC Electronic Equipment, Instruments & Components)21 個評估議題中取得多項最高評分：經濟構面的政策議和(Policy Influence)、環境面向的環境報告(Environmental Reporting)，以社會面向的人力資本發展(Human Capital Development) 及人權 (Human Rights) 等。



群創以綠色低碳為企業社會責任目標，2012 年推動全球第一個無塵室身障者職務再設計計劃、2016 年水永續藍圖、2017 年台南第五廠區廢水有效益零排放、2018 年製造廢氣減排等。



群創持續在大尺寸產品提升技術層次，推出 100 吋高亮度量子點公用顯示器模組、65 吋 4K 量子點電視模組，以及全球第一的 65 吋 8K 全視角顯示器技術等，提供客戶一站式完整顯示器方案，所推動智能供應鏈 (Smart Supply Chain)，規劃未來透過 AI 及大數據，串連前後段製造工廠與終端需求。