群益證前7月權證發行檔數達2,613檔 市占率13.14%

近年來券商把業務重心轉移到發展權證、新金融商品發行，今年前 7 月整體券商共計發行 1 萬 9,886 檔權證，群益證 (6005) 發行了 2,613 檔，市占率 13.14%，為了減少權證與現貨市場交易資訊不對稱的風險，群益證不斷精進功能權民最大網相關資訊，包括盤中即時選股、設定個人化權證欄位資訊等。群益證表示，目前臺灣權證市場每日成交金額佔大盤比重約 2% 左右，換言之，每百萬權證交易量，就有 12 萬以上的交易金額是來自於群益證所發行的權證，除了扮演好券商造市角色之餘，同時也力求權證發行標的報價穩定。



由於權證市場百花齊放，發行標的、到期條件、發行價格都有所差異，投資人需要良好的輔助工具，方能選擇出適合投資權證標的，群益證的專業權證網站持續精進功能，包括盤中即時選股、設定個人化權證欄位資訊等，讓投資人能快速找到適合的權證，在指數型權證交易上，亦清楚揭示造市點數，讓市場資訊透明，減少資訊不對稱的交易風險。