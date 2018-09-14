【華冠投顧】盤後分析：技術性反彈

劉彥良 分析師

融資連日下滑加上 KD 來到低檔下，台股本就蘊釀技術性反彈。趁昨晚美股科技股回穩下，多方藉題發揮開始強攻，包括近期持續走弱的蘋概股和漲價概念股都匯聚人氣展開大反攻。終場台股開走高收漲 140 點重新; 站上年線，成交量略放大至 1266 億元，下周將往 11000 點挑戰，

上櫃指數方面，今天一口氣大漲 2%，由於和年線負乖離率來到 1 成以上，本波彈升的力道會強於上市指數，中小型股下周的表現值得期待。

資金輪動還是相當快速，除了跌深族群的強彈外，前幾天轉強的風電股稍見轉弱，倒是遊戲股在下周東京電玩展以及中國預計下季重新開放遊戲審批下今天共計 4 檔亮燈漲停，其中大宇資 (6111) 在前天法說會後，三家本土券商給予正面評價，後勢看俏，投資朋友可多作留意。

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