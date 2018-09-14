【華冠投顧】中美協商又重啟、跌深類股修乖離

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2492 華新科：

跌深反彈向上，量能進一步擴大，下周須留意月線反壓。

9958 世紀鋼：

漲多拉回後，出現長下影線守住短期趨勢，後續仍有機會表現。

8046 南 電：

繼昨天高檔拉回，今天價量齊揚，量增將有機會挑戰前高。

5483 中美晶：

跌深之後、融資減少，出現底部買盤，留意月線反壓。

8358 金 居：

反轉長紅出現多方 K 線，後續將陸續完成築底動作。

#一分鐘盤勢解析：

因歐元區維持寬鬆政策不變、川普政府重啟與中方協商，加上技術線型短線超跌，股市出現跌深反彈。首先領漲的就是漲價題材的個股，包括被動元件、矽晶圓、MOSFET 等，都出現跌深反彈的買盤。雖然量能高於均量，但過去下跌的過程中，許多個股的線型已遭破壞，在均線下彎的壓力之下，後續反彈仍建議站在減碼的角度，畢竟，上次協商破裂之後，川普政府的誠信已被中方大大打了折扣，後續若狀況不如預期，股市將難免再出現震盪。

大盤今天站回年線之上，不過趨勢中線仍未翻多，加上今天的量能並沒有擴大到 1500 億之上，跌深反彈之後的空單回補，加上修正股價乖離，後續是否能夠出現趨勢，仍有待觀察。近期法人進場搶單的族群不少，除了漲價題材之外，傳產、風電、生技等，不受貿易戰影響的個股，後續還有機會表現。畢竟跌深反彈的盤勢，須伴隨後續帶量的長紅買盤，才有機會確認後勢。

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