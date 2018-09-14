黃金行業前景無限 山東黃金首日招股 帶領黃金新機遇

在人民幣國際化及人民幣進程中，黃金作為輔助信用貨幣，未來幾年黃金價格仍有積極預期。黃金在保證國家經濟安全、國防安全和規避金融風險方面也是任何物品無法代替的。中國是世界上最大的黃金進口國、消費國，也是世界上最大的黃金開採國，佔全球產量的13%。隨著市場對黃金的需求將增加，同時避險需求也將推動2018年下半年和2019年的金價上漲，黃金行業未來市場前景值得期待。其中於今日首日招股的山東黃金礦業(01787)是中國及香港上市公司中最大的黃金公司，市場份額為6.9%，擁有豐富的高品位黃金資源和強勁的增長潛力。山東黃金招股價介乎每股14.7元至18.38元，入場費為4641.3元，集資額介乎48.17億至60.23億元。

2017年，上海黃金交易所、上海期貨交易所以及商業銀行的黃金交易量總計5.5萬噸，交易規模僅次於美國和英國，居全球第三位。截至2018年上半年，我國官方黃金儲備為1842.57噸，為全球第六大黃金儲備國。截至2017年底，我國黃金查明資源儲量已實現連續十三年增長，並連續三年突破萬噸大關。其中，山東黃金2017 年礦產金產量達35.88 噸，全國佔比8.4%，位列第一。山東黃金具備天然的資源優勢，除了採用內生性增長方式、通過改擴建現有的礦區和生產設施實現優質增長外，良好的黃金行業前景也促使山東黃金進行外延並購來拓寬收入來源。

山東黃金於2017年成功收購了阿根廷及南美洲最大金礦 – 貝拉德羅礦的50% 權益。單是2018年首季，貝拉德羅礦為山東黃金已貢獻了84.0 噸應佔儲量及137.8 噸應佔資源量，大大提升了公司的綜合實力，未來公司黃金總產量可望繼續上行，有望再上新台階。

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