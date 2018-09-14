UPS推動商業轉型 市場憂心引領股價下滑

全球最大快遞和包裹運送公司優比速 (UPS-US) 正致力於改善商業客戶的送貨效率，旨在實現自動化流程，並且更有效管理商貿運送訂單。

不過，由於市場憂心收益可能受到市場競爭者擠壓，優比速股價在週四 (13 日) 下跌。

UPS 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

作為 200 億美元轉型計畫的一部分，優比速高管提高了長期收益目標，期望全面提升並優化流程，同時減少 10 億美元的成本的目標，並有助於在 2022 年前將每股收益從 1 美元增加至 1.20 美元。

優比速的轉型計畫主要有四大目標: 擴大國際市場、增加 B2B 和 B2C 的電子商務、進一步滲透醫療保健和生命科學物流市場、以及加強中小型企業服務供應。此外，該計劃還包括 70 多個包裝設施擴建和 7 個新運貨樞紐，與同等的自動化設施相比，預期送貨效率將提高 30% 至 35%。預期到 2020 年，優比速每小時揀貨能力將提升至 350,000 至 400,000 件。

優比速營銷長 Kevin Warren 表示，預計未來三年跨境電商將成長 28%。到 2021 年，B2B 的電子商務銷售額將達到 1.2 兆美元。「我們正在實施變革，以加強公司核心獲利能力，我們將節省成本，再投資於公司及員工，並將獲利返還股東。」

不過，市場憂心，優比速與包含亞馬遜 (AMZN-US) 以及聯邦快遞 (FDX-US) 等同業的競爭，恐怕利多於弊。摩根士丹利分析師 Ravi Shanker 則表示，「有鑑於股票的預期過高以及缺乏長期指引，我們認為在這種情況下股票可能會下跌約 2%。」摩根士丹利對該股票進行了減持評級，目標價為 92 美元。

UPS 股價在週四下跌 2.9% 至 119.69 美元。