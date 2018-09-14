蘋果押寶iPhone XR 傳鴻海鄭州廠日產約30萬支

蘋果 (AAPL-US) 新機將開賣，市場看好 LCD 版本的 iPhone XR 性價比，優於上代 iPhone X，預期將成此波新機上市的銷售主力，據陸媒報導，鴻海 (2317-TW) 旗下的富士康鄭州園區，為 iPhone XR 配置大量產線，粗估一天可產出約 30 萬支，且預計 iPhone XR 隨正式開賣後，產量可望再提升。

根據陸媒界面新聞報導，鴻海旗下富士康鄭州園區為 iPhone XR 配置了 27 條產線，在 3 款機型當中最多，目前產線的是良率是 93%，生產效率則是每條產線每小時生產 590 支手機，每天生產的時長為 19 個小時。

報導更指出，由於蘋果對去年的 iPhone X 的銷量並不滿意，因此寄望在今年推出的 iPhone XR，因此現在富士康規劃所有產線都押注在 iPhone XR，iPhone XS 鄭州只會保留 4 條線，深圳觀瀾還有 12 條，預定量一出來，馬上就切換。

不過，因為 iPhone XR 鋁製後蓋生產的時候很容易掉色，目前面臨缺貨，導致產能無法提升，據悉後蓋供應商一部分是富士康生產，一部分是昌碩科技生產，在 10 月正式銷售之前，產線和供應商們必須要解決這些問題。

據國外網站 Appleinsider 指出，今年主力代工廠鴻海囊括所有 iPhone XS、8-9 成的 iPhone XS Max，及 3 成的 iPhone XR 訂單；和碩 (4938-TW) 則拿下 6 成 iPhone XR 訂單，另有約 10-15% 左右 iPhone XS Max 訂單，其餘推估由緯創 (3231-TW) 負責。