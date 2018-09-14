紅馬-KY故鄉納稅、GCF有望增溫 H2營運逐季成長

受到匯率波動影響，紅馬 - KY(2928)8 月營收 3.6 億元，年減 5.98%，紅馬 - KY 表示，隨著下半年故鄉納稅及 GCF 業務增溫，伴手禮亦從旅遊相關的 B2B 業務逐步拓展至廣大的 B2C 年節送禮市場，均可望帶動公司下半年營運逐季成長。紅馬 - KY 指出，8 月份除了伴手禮業務逐步進入旺季且 B2C 電商平台開始發效外，與會員制企業合作推廣故鄉納稅捐款業務的效益亦逐步顯現，5 月份開始將陸續與大型會員制企業簽約，提供架設故鄉納稅專用網站及後台管理系統等服務，現已與 4 家企業合作，今年底前可望再與 3-5 家以上的企業達成合作。



紅馬 - KY 表示，今年第二季開始切入的政府群眾募資 (GCF) 業務，至今已發起 13 個 GCF 線上捐款專案，其中有 1 個已提前完成募集，納稅人可透過故鄉納稅，預計今年全年將發起 20 個以上的 GCF 捐款專案，GCF 業務將可望成為故鄉納稅中長期發展的主要成長動能之一。



紅馬 - KY 進一步表示，透過旗下 ZEN Foundation 區塊鏈捐款平台，進行虛擬貨幣的首度公開發行 (ICO)，提供民眾購買申請，預計在 9 月底正式上市，成功募集規模將可超過 30 億日圓；此外，日前亦取得其他業者 ICO 專案的顧問委託業務，8 月份與日本 Urban Funes Corporation 合作，展開第一個 ICO 顧問專案，後續將依發行募集進度逐次收取顧問服務費，目標一年內爭取 ICO 專案 5 件以上。