雷虎全球首款氫燃料電池無人機登場 蓄勢待發啖商業大單

無人機大廠雷虎科技 (8033-TW) 與新加坡氫燃料電池開發商 SPECTRONIK 聯合發表全球首款氫燃料電池無人直升機，雷虎科技董事長兼執行長陳冠如表示，此款新產品續航力較電池大增 3 倍，同時，由於新加坡碼頭的文件運送服務正洽商中，一旦此商業模式成功，後續複製此服務至各大港口可期，出貨想像空間大。

雷虎上半年出貨熱絡，合併營收年增至 27.16% 至 4.85 億元，稅後純益 387 萬元，每股純益 (EPS)0.04 元，大幅優於去年同期虧損近 4600 萬元，EPS -0.42 元，隨著新產品將開始出貨，以及後續取得商業用訂單可期，展望趨於樂觀。

陳冠如指出，此次首架氫燃料電池無人直升機除了速度和飛行穩定性提升、安全係數高，更強化附載能力，最高可達 7 公斤，飛行續航力也是電池續航力的 3 倍，更有助滿足在商業需求，將在美國和加拿大率先上市。

由於飛行續航力是電池動力長期存在的瓶頸，搭載氫燃料電池後，成功使新產品可覆蓋更多區域飛行更遠的距離，高度具市場競爭力。

同時，雷虎與 Spectronik 也簽署合作備忘錄，將長期共同經營市場，鎖定特定任務的應用，如搜索和救援，邊境巡邏和海上文件包裹遞送的 HCX2。

新加坡政府正積極推廣綠能應用，在大型貨櫃輪鄰近船舶碼頭的文件運送服務上，看好無人機商品的發展潛力，目前雷虎正與其積極洽商中，陳冠如樂觀看待，此商業模式若成功，後續可望複製到其他各大港口，商機無限。