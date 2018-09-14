新iPhone挹注 TPK Q4可望維持高檔

蘋果發表 iPhone XS、 iPhone XS Max、iPhone XR 等 3 款新機，預計 9 月 21 日上市開賣，TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 下半年營運將受惠，法人估第 3 季營收季增逾 8 成，營益率 1-2%，第 4 季營收仍可望維持高檔，預估今年美系客戶手機產品滲透率 50-60%，平板產品滲透率維持 30-40%。

法人指出，OLED 產品因與去年的差異不大，目前無良率問題，加上產品提前量產，貢獻 7-8 月的營收表現，LCD 版本手機為新製程需要全新設備，目前仍有良率問題須克服，但觀察生產良率應可優於競爭對手，獲利率則因市場競爭較激烈，目前約是損平至小幅獲利。

法人表示，9 月因手機放量，預期美系手機客戶比重可再增加，第 3 季美系手機客戶比重約達 50-60%，預估第 3 季營收季增逾 8 成，第 4 季營收成長率目前還不明確，但因 LCD 版本手機放量時點較 OLED 版本晚，預期可維持高檔。

法人強調，近年 TPK 積極研發推廣奈米銀技術，由於材料特性較 ITO 具有可彎折性、適合全螢幕，且隨著螢幕尺寸放大，阻抗值表現將優於 ITO，不會出現訊號弱化問題，以終端客戶產品設計來看，預期明年下半年後可見到 OLED 相關應用，2020 年後才有放量機會。

針對近期市場傳出 2019 年後手機客戶將放棄 3D touch 設計一事，法人指出，TPK 認為在替代方案未出現前，3D touch 還不會消失，如果之後有替代方案，奈米銀的成長將可填補 3D touch 減少的缺口。

宸鴻第 2 季為營運谷底，蘋果今年推出的 LCD 版 iPhone 重新採用外掛式觸控方案，觸控模組貼合訂單由 GIS-KY 業成 (6456-TW) 及宸鴻負責，新機銷售成績牽動下半年的業績表現。

宸鴻 8 月合併營收，重回百億元之上，達 115.74 億元，月增 24.4%，年增 12.9%，創 2015 年 11 月、近 34 個月高點；累計前 8 月合併營收 595.24 億元，年減 6.49%。