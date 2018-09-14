台股盤中—蘋概三雄回神 大立光強彈半根漲停 台股強漲百點收復年線

台股今 (14) 日早盤受惠美中貿易戰緩解，加上美股收盤走揚，大漲百點，最高來到 10848.59 點，上漲 121.33 點、1.13%，蘋概三雄全數走揚，大立光更強漲 6.57%，包括矽晶圓、遊戲股、被動元件等順勢反彈，櫃買指數上彈 1.61%，重新站上 5 日線，台股大盤順利攻佔年線，預估今日成交值約為 1200 億元。

美中貿易戰可望重啟談判，外界對關稅貿易戰落幕持樂觀看法，加上蘋果股價走揚，美股收盤順利走揚，亞股除陸股外早盤順利走揚，帶動台股跳空開高，震盪走高，早盤最高大漲 121 點，重新站上 10800 點之上，順利收復年線。

蘋概三雄由大立光領軍，今天最高漲幅 6.57%，台積電、鴻海漲幅在 2% 左右，一吐昨日蘋果新機發表後，股價無力的怨氣。

大立光引領光學族群，先進光、佳邦跟上大立光漲幅，交出半根漲停板成績，揚明光、玉晶光也有 3% 以上漲幅。

蘋概股如康控 - KY、和碩、力旺、訊芯 - KY 受到多方買氣追捧，漲幅都在 5% 以上。

漲價題材股如被動元件族群，奧斯特攻上漲停外，國巨、華新科、禾伸堂、今展科、蜜望實等，漲幅都在半根漲停板以上。

矽晶圓族群，環球晶受惠簽訂長約，市場觀望後市價格有望不受影響，股價逼近漲停，帶動中美晶、漢磊衝上漲停，嘉晶、茂矽、世芯 - KY 全部上漲 5％ 以上。

法人指出，受惠美中貿易戰緩解，加上蘋果股價持續走揚，今日大盤利空出盡，跌深反彈，櫃買指數同樣強彈 1.61%，弱勢股票未來有望持續止跌，可望趁低檔時搶進。