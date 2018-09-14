〈特斯拉競爭恐加劇〉德系豪華車來勢來勢洶洶 Audi首款量產電動車9/17將亮相

德國豪華車品牌 Audi 宣布，首部量產電動車 Audi e-tron 休旅車將於 9 月 17 日於美國舊金山進行全球首發，年底前可望在歐洲上市，也正式宣告，Audi 進入純電移動世代，事實上， Mercedes-Benz 已在 9 月初發布首款 EQC 電動休旅車，預計明年上半年開始生產，顯然很快的，豪華電動車將不再由特斯拉獨領風潮，電動車市進入百家爭鳴階段。

在賓士、Audi 陸續推出純電動車款後，後續保時捷 Porsche 的 Taycan 和 Jaguar 的 I-Pace 也將加入此行列，對特斯拉造成壓力。

為了打造完整的電動化布局，Audi 在匈牙利傑爾設置專屬電動車馬達的生產工廠，結合 Audi 符合碳中和 (CO2-neutral) 標準的布魯塞爾電動車生產基地，建構出綠能生產線。

同時 Audi 也與各大汽車業巨頭聯合成立快充公司 IONITY，目標在歐洲以 400 個輸出功率達到 350kW 的高速充電站，打造歐洲超高速充電網絡。

Audi 說明，Audi e-tron prototype 擁有適用 150kW 功率 30 分鐘內快充功能，經過 WLTP(全球統一輕型汽車測試流程) 測試，最大續航力更超過 400 公里，超越多款中大型 SUV 車款，計畫年底就可在歐洲上市。

為了搶進電動豪華車市， Audi 已在 8 月於美國圓石灘車展正式發表 Audi PB 18 e-tron 純電概念超跑概念車，向全球車壇預演未來純電移動的全新藍圖。