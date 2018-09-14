工信部支持汽車電子產業化 芯片及傳感器受重視

據上證報消息，第二屆中國汽車電子大會13日在廣州召開。工信部電子信息司副司長喬躍山在會上指出，汽車智能化的關鍵，在於構建具有感知、計算、通信、決策等功能的新型體係架構，設計實現數據融合、高速計算、智能決策、協同控製能力的智能計算平台，完成汽車行駛和信息交互過程中多源海量異構數據的高速計算處理。作為行業管理部門，電子信息司將繼續推動針對汽車電子新技術、新產品的試點示範應用，組織汽車電子相關標準、規範的研製，共同打造技術創新、測試驗證、公共服務、產品孵化等一係列平台，進一步加大對核心芯片、智能傳感器等關鍵汽車電子產品產業化支持力度。相關產業公司有望受益，四維圖新(002405-CN)新一代汽車信息娛樂係統IVI芯片出貨量和第一代車載功率電子芯片出貨量持續提升，新一代智能座艙係統主控芯片、MCU(BCM)車身控製芯片、TPMS胎壓監測係統芯片的研發工作快速推進;均勝電子(600699-CN)在互動平台表示，公司主動安全業務部門正在研究和開發更高集成度的域控製器，實現多種傳感器的融合。
來源：證券時報·e公司
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)