〈能源盤後〉關稅擔憂 OPEC+增產 原油連跌4日 收9月以來最低點

鉅亨網編譯許家華 2025-03-06 05:53

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原油期貨價格周三 (5 日) 連續第四個交易日下跌，收於 9 月以來的最低水準，係因全球貿易戰的前景恐令需求減弱，且主要產油國計劃下個月開始取消減產。 同時，美官方數據顯示，上周國內原油庫存增幅超出預期，也導致周三油價下跌。

能源商品價格

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5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.74 美元或近 2.5%，收每桶 69.30 美元。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.95 美元或 2.9%，收每桶 66.31 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油均創 9 月 10 日以來最低收盤價。



4 月交割汽油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 2.14 美元。

4 月交割熱燃油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.24 美元。

4 月交割天然氣價格上漲 2.3%，收每百萬 Btu 4.45 美元。

市場驅動力

SPI 資本管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，石油的整體前景「偏向看跌」。「供應方面的壓力，從 OPEC 增產到美國經濟成長軌蹟的不確定性，可能最終成為未來幾周決定原油價格走勢的主導力量。」

受美國總統川普對墨西哥和加拿大進口產品徵收 25% 的關稅（加拿大石油除外）以及對中國進口產品加徵 10% 關稅的影響，Brent 原油周二短暫跌破每桶 70 美元的關口，為 10 月 1 日以來首見，最終當日收於 11 月中旬以來的最低水準。加拿大和中國立即採取報復措施，墨西哥則表示將於周日回應。

Innes tWatch：「隨著川普重掌大權，政治緊迫性顯然比價格穩定更重要。」

川普政府周三宣布，將對來自加拿大和墨西哥的汽車提供為期一個月的關稅豁免。

與此同時，由於川普在北美關稅問題上猶豫不決，「市場正在迅速重新定價成長的最壞情況。市場下意識的擔憂需求，令原油價格遭受重創，這可能有點過度反應，如果市場情緒轉向不那麼混亂的宏觀背景，我們可能會看到一個基礎建設過程的形成。」Innes 說。

周一美國市場收盤後，商務部長 Howard Lutnick 示，可能會推出一些關稅減免措施。

「我不再試圖搶先預測川普的下一步行動了，要是根據他的政策支點進行交易，就像是試圖與一個想翻棋盤就翻棋盤的對手下 3D 國際象棋一樣。」Innes 說。

OPEC+ (石油出口國及其盟友) 本周稍早宣布 4 月起開始解除生產限制，這也對油價造成了壓力。先前分析師本預期 OPEC + 會再延遲解除。川普周二晚間在國會的演講也再度呼籲提高美國原油產量。

Pepperstone 高級研究策略師 Michael Brown 認為，原油市場「目前正處於最糟糕的境地」。

Brown 寫道：「令人驚訝的是，OPEC+ 將從 4 月起增產，此時美國經濟正陷入停滯，中國經濟仍在苦苦掙扎，而川普和財政部長貝森特卻到處高聲喊著『鑽吧，鑽吧』，總之，這恐是大家都會相信的熊市預測， Brent 和 WTI 應該會持續下滑，尤其是當前每桶 70 美元的心理底線已經被突破。」

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (2/28 止) 美國商業原油庫存增加 360 萬桶。

據普氏能源資訊調查，分析師預期該數據平均顯示原油庫存增加 130 萬桶。周二晚間，美國石油協會 (API) 報告稱，上周原油庫存下降了 146 萬桶。

EIA 報告也指出，上周汽油供應量減少 140 萬桶，餾分油供應量減少 130 萬桶。

分析師先前預期，上周汽油庫存減少 70 萬桶，餾分油庫存減少 80 萬桶。

EIA 指出，最近一周，美國石油產量在 1350.8 萬桶 / 日，幾乎沒有變化，而俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存增加 110 萬桶，至 2,570 萬桶。