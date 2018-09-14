國内多地上調天然氣銷售價格 擁有油氣田的供應商將直接受益

峨眉山市燃氣有限責任公司調整天然氣銷售價格，2018年8月商業用氣銷售價格由現行2.78元/每立方米，上調為4.00元/每立方米。此外，沈陽市召開理順民用天然氣價格及建立天然氣價格聯動機製聽證會。居民生活用氣和供暖用氣由現行2.95元/立方米調整為3.16元/立方米;煤改氣項目3.20元/立方米、非居民用氣3.48元/立方米價格不變。調價從今年9月1日起的用氣量開始執行。

分析認為，中國已經放緩從美國採購LNG現貨，今年一月採購了7船美國LNG，但到7月份採購量降至一船，9月份沒有交貨安排。我國資源禀賦是富煤、貧氣，因此大多數地方電比較充沛，但是氣不夠，“煤改氣”客觀上加劇了氣源供應緊張。從6月以來，北京、鄭州、天津、湖南、河北、煙台、山西運城等多地已經不同程度上調民用天然氣價格。往年“缺氣”“氣貴”的現象，可能會進一步加劇。相關個股中，中天能源(600856-CN)國内綜合性油氣供應、運營商，主營業務國外油氣開採、海外油氣資源進口、國内油氣加工、終端分銷及天然氣儲運設備製造銷售。已收購油氣田NewStar和Longrun後擁有了自有海外氣源，目前已有自產油到港。新潮能源(600777-CN)主營業務為石油及天然氣的勘探、開採和銷售，已完成Hoople油田和Howard & Borden油田的收購，截至目前區塊北部仍有約3/4面積區域待開發。

來源：財聯社

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