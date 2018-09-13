【華冠投顧】電子壓盤，傳產撐盤，台股力守10700!

美股科技股下跌，台股電子股首當其衝，台積電，鴻海，大立光等下跌壓抑指數，所幸傳產股奮力撐盤，讓指數終場上漲 4 點，以 10727 作收，力守 10700 關卡，成交量 1137 億元，價漲量縮格局。

盤面結構: 電子股跌 0.96%，金融股漲 0.48%，傳產股漲 1.52%，OTC 漲 0.23%。上市櫃整體上漲家數多於下跌家數。盤面焦點: 今天聚焦蘋果新機發表，蘋果上週股價創高，昨天下跌 1.24%，這次蘋果新機偏貴、新功能不多，市場對新機買氣不抱太樂觀期待，今天蘋概股走勢偏弱，包括電子權值股台積電 (2330)，鴻海(2317) 及大立光 (3008) 等股價均以下跌作收，影響大盤表現。今日強勢族群方面集中在傳產股以及中小型股，包括紡織的銘旺實 (4432)，生技股的浩鼎(4174)，保瑞(6472)，景岳(3164)，逸達(6576)，順藥(6535) 等及光耀 (3666)，浩鑫(2405)，矽瑪(3511)，律勝(3354)，百一(6152) 等中小型股，股價均收漲停板。

台股近日仍受美中貿易戰懸而未決影響，市場投資保守，大盤今日雖在傳產股護盤下未再破低點，但電子權值股普遍偏弱勢，尤其表現相對弱勢的漲價概念股被動元件、矽晶圓族群，若無法進行跌深反彈，則台股將持續震盪偏弱再築底，建議投資人多保留現金，操作宜謹慎並採低買高賣。

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