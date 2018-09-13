【華冠投顧】盤後分析：蘋概腿軟 量縮打底不變

劉彥良 分析師

蘋概股發表新機但售價偏高，蘋概在發表會後收黑也拖累台積電 (2330)、大立光(3008) 和鴻海 (2317) 等蘋概股走跌，但中小型股順勢承接資金展開反彈，今天共 1080 家公司收漲。台盤中上下震盪，終場拉尾小漲 4 點作收，但成交量不足 1200 億元，仍在量縮打底。

近來融資餘額和 KD 指標皆來到低檔，台股已具備反彈能力，唯 5 日線需等到下周才有機會翻揚，故本周必須要量縮打底，下周就看陸股能否重返 2700 點之上帶來多頭上攻火種。

廣播節目中提醒投資朋友避開、不要亂搶反彈的國巨 (2327)、環球晶(6488)、GIS-KY(6456)、穩懋(3105) 和全新 (2455) 等，今天果然持續破底，我們也順勢先把空單回補。

此外，投資朋友也要小心細胞療法解禁的相關個股漲多拉回，因為一早拉出連續第 7 天漲停的指股基亞 (3176) 收盤時反倒留下帶量長黑 K 棒，包括醣聯 (4168) 和訊聯 (1784) 也一併收黑，短線主力賺飽後已開始拍拍屁股走人。

多單方面，請大家持續留意的南電 (8046)，本季可望轉盈加上投信積極作帳，今天放量上攻並一舉拉到漲停板，盤中已在 Line 上提醒投資朋友見好就收，因為我看到市場上太多人進場追價，主力會順勢先跑一趟，果然到了收盤只剩下不到半根停板。不過南電偏多的看法不變，有先高出一趟的投資朋友可以等接下來拉回靠近投信成本時再進場低接即可。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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