AMD第3季營收增長將減緩？提升毛利率為首要目標

AMD 今年第 2 季的營收為 17.56 億美元，展現驚人的年增率 53%，但投資機構 Stone Fox Capital 預測，該公司第 3 季的營收年增率將縮減至 7%，與第 2 季呈現巨大落差，Stone Fox Capital 於《Seeking Alpha》撰文指出，若 AMD 專注於擴展毛利率較高的市場，表現將大幅高於預期。

超微半導體 (AMD-US) 本週股價突破 30 美元，5 個月以來股價大漲超過 200%，但華爾街對該公司第 3 季的營收預期不高，主要由於加密貨幣表現不佳，導致區塊鏈相關的 GPU 銷售疲弱，使投資者擔憂。

AMD 股價日線走勢圖

Stone Fox Capital 表示，若 AMD 專注於提升毛利率，則可望持續推升該公司股價。而 Rosenblatt Securities 分析預測，AMD 可透過 EPYC 處理器奪得 10% 的伺服器市場，銷售額將因此提升 30%。

Nvidia 曾面臨類似的增長減緩情況，該公司的應對做法為跳脫傳統 GPU 市場，開拓新市場。分析師 Hans Mosesmann 認為，AMD 可在 AI 晶片市場找到新機會，營收增長將有望打破預期，這塊市場的利潤通常也較高。

AMD 現在面臨的最大問題為，該公司的毛利率與產業的其他公司相比，相對較低。AMD 第 3 季的毛利率預測值為 38%，而英特爾和 Nvidia 的毛利率均高於 60%。



此外，Mosesmann 認為，AMD 可在伺服器晶片銷售部分得到較高水平的利潤，他預測伺服器晶片的毛利率達 65%，為現階段的毛利率近兩倍。因此，單純提高銷售額將不是 AMD 的唯一​​目標，提升毛利率將為更重要的目標。

舉例來說，Nvidia 目前市值超過 1650 億美元，12 日股價收於每股 268.20 美元，但該公司第 2 季的營收為 31 億美元，僅相當於 AMD 第 2 季營收的近 2 倍，此數據顯示毛利率的重要性。

Nvidia 股價日線走勢圖

AMD 的每季營運費用約在 4.5 億美元左右，因此若毛利率提升至 60%，營業收入將大增，若 EPYC 處理器的毛利率能達 65% 的水平，該公司將可迅速達到 40% 的中期毛利率目標。

以目前的毛利率來說，即使 AMD 能達每季營收 20 億美元的目標，每股純益 (EPS) 頂多達 0.75 美元的水平，若毛利率提升至 45%，EPS 將大幅攀升。