五個月大漲近200%都不夠 華爾街爭相給出AMD最高目標價

作為今年標普 500 漲幅第一的「牛股」，晶片巨頭 AMD 持續獲得多家頂級投行的青睞，給出的預期目標價不斷創造新高。

最新消息顯示，美銀美林將 AMD 目標價從 25 美元大幅上調至 35 美元，較周二收盤價 28.06 美元還有 25% 的漲幅空間，這一價位本身也創華爾街對 AMD 的最高目標價。

AMD 周三盤前漲 2%，高開 6.4% 後迅速回落，20 分鐘後轉跌，最深跌超 3%。開盤近兩小時後止跌反彈，重新漲超 3%，股價接近 29 美元。最終收漲 1.6%，報收 28.51 美元，繼續刷新 2006 年以來的十二年新高。

AMD 榮獲 2018 年華爾街第一「牛股」 五個月漲近 200%

AMD 周三開盤觸及 29.94 美元的 52 周新高，也是 2006 年 3 月以來最高。周二收漲超 11%，股價創十二年收盤最高，過去 10 個交易日累漲超 40%，從 4 月低點至今大漲近 190%。

AMD 成為今年美股牛市的皇冠——年初至今回報率超 155%，排名標普大盤第一，不僅領先第二名 ABMD 超過 50 個點的回報率，也完勝競爭對手英特爾不足 7% 的回報率。據福布斯統計，過去三年，AMD 股價大漲了 15 倍，得益於不斷滿足高端顯卡、數據中心和挖礦的處理器晶片需求。

知名機構看好理由：晶片製作工藝意外領先英特爾

美銀美林重申了對 AMD 的「買入」評級，目標價是 FactSet 統計 24 個覆蓋 AMD 分析師中最高，主要由於晶片製作工藝領先於英特爾，估值也相對更有吸引力。

研報稱，英特爾將原定於 2016 年發布的 10 納米晶片推遲到 2019 年末節日購物季推出，AMD 則打算明年推出更高級的 7 納米晶片，代表 AMD 服務器微處理器的計算能力和能效更高。

研報預計，圍繞 AMD 的正向新聞流會持續發酵，未來將有更多獲客方面的利多消息。AMD 已與前七大雲供應商都建立了業務合作，目前只宣布了 3 個，公司還有不少新產品儲備。由於 AMD 市值約 250 億美元，僅為競爭對手英特爾和英偉達綜合市值的 8%，估值還有上漲空間。

這一觀點與知名投行 Cowen 和 Jeffreries 周初的研報不謀而合，後兩者均將 AMD 目標價提升至 30 美元，上調幅度分別為 5 美元和 8 美元。在美銀美林發布研報前，30 美元是華爾街最高目標價。

Jefferies 分析師認為，過去 12 年英特爾基本沒有犯過錯誤，令 AMD 常年損失市場市佔率。在過去四年這一走勢反轉，AMD 管理層的執行能力基本沒有錯誤，2019 年下半年將見證多年來 AMD 首次在產品領軍能力方面超越英特爾，預計 AMD 的服務器晶片市場市佔率從 8% 漲至 12%。

Cowen 分析師也重申了「超配」評級，認為 AMD 搶先英特爾推出更高工藝的納米晶片，反應了行業競爭動能的完全扭轉，也給了 AMD「全軌道業務」反超的契機。

未來警惕沖高回調風險 華爾街實際評級「較為糾結」

不過美銀美林也提醒稱，鑒於近期超量表現，不排除 AMD 股價面臨大幅回撤的風險。目前的「豬對手」英特爾一旦業績和新品發布有反轉跡象，也會令 AMD 前景承壓。

據財經媒體 CNBC 統計，華爾街對 AMD 的評級並不是一味看好，而是「較為糾結」。例如，AMD 獲得 14 個機構評級「買入」、13 個評級「持有」、4 個評級「賣出」，平均目標價是 19 美元，較周二收盤價低了 32%。

AMD 和英偉達過去兩年半表現驚艷，最重要的原因是抓住了大時代之匙，但傳統巨頭英特爾的反撲隨時到來：

計算和圖像處理的能力使得 AMD 和英偉達在雲端運算和 AI 業務上獲得更高估值彈性，這是本輪兩家「顯卡」公司十倍漲幅的最強推手。數據顯示，計算和圖像部門的營收是驅動 AMD 過去幾個季度持續高增長和毛利率改善的重要武器。

除了在服務器市場奮力追趕英特爾並獲得突破以外，AMD 在 GPU 市場的潛力和競爭力也一直被重點關注。儘管 2017 年在 GPU 產品領域進展緩慢，但是 7nm GPU 的發布意味著 AMD 將進入 AI 計算的超前領域，專注在人工智慧和深度學習的 Rdeon Vega GPU 晶片為 AMD 產品提供了多樣性。

但 GPU 領域的浪潮和需求引起了英特爾的注意。2017 年，英特爾重新燃起了對獨立顯卡的興趣。先是從 AMD 將圖形部門老大 Raja 挖了過來，緊着在今年 2 月份公布了額 14nm 製程工藝的獨立顯卡設計思路和原型。一系列舉措表明，英特爾對於獨顯的反撲很可能來臨。