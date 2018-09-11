AMD股價漲超9% 最唱衰分析師承認其市場市佔率增長

AMD 股價本周一高漲。最不看好 AMD 的分析師在新近報告中承認該公司在三大關鍵市場的占有率均增長。

美東時間 9 月 10 日本周一，券商 Susquehanna Financial Group 在發布的第三季報告中披露，今年第第三季，AMD 的晶片在台式機、筆記本和顯卡市場的市場市佔率分別環比增長了 1.5%、1.7% 和 4%。

執筆上述報告的 Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 認為，AMD 是第三季的贏家，由於 Ryzen 架構晶片業績繼續增長，AMD 在台式機和筆記本的市場市佔率雙雙增加。

本周一 Rolland 上述報告公布當天，AMD 股價高開高走，盤中一度漲破 29.90 美元，漲幅超過 9.2%，最終收漲逾 9%，收創逾十二年新高。截至上周五，AMD 股價今年以來累漲超過 170%，遠超同期漲約 7.4% 的標普 500。

值得一提的是，Rolland 是華爾街最不看好 AMD 的分析師。CNBC 報導指出，雖然 AMD 是今年以來表現最好的標普成分股，但他給予 AMD 股票中性的評級，目標價為 14 美元，較上周五收盤價低 49%。

華爾街見聞注意到，在 Rolland 發布上述報告以前，本月美銀美林等多家券商均上調了 AMD 的目標價，認為 AMD 的製程優於英特爾。



9 月 4 日上周二，Cowen 和 Jefferies 均將 AMD 目標價上調至 30 美元，當天 AMD 漲近 12%，收報 28.06 美元，收創十二年新高，十個交易日累漲 40%。

上周三，美銀美林公布，將 AMD 目標價從 25 美元大幅上調至 35 美元，創華爾街最高目標價。當天 AMD 盤中創十二年新高。



7nm 製程工藝的成熟將使得 AMD 第二代服務器 CPU EPYC 的前景更加光明，尤其是面對英特爾明年量產產品 Cannon Lake 的競品製程僅為 10nm 時，AMD 自 2003 年後首次在製程上反超英特爾，進入量價齊升階段。

除了在服務器市場奮力追趕英特爾並獲得突破以外，AMD 在 GPU 市場的潛力和競爭力也一直被重點關注。7nm GPU 的發布意味著 AMD 將進入 AI 計算的超前領域，首款用於數據中心和深度學習的 GPU 加速器 Radeon Instinct 下半年開始出貨。