超微執行長：我們正在與索尼和微軟合作開發遊戲機

超微半導體 (AMD-US) 執行長於週三 (12 日) 表示，公司正在與索尼 (6758-JP) 及微軟 (MSFT-US) 合作開發新遊戲機，超微提供了相當的技術協助。

超微執行長 Lisa Su 在接受記者採訪時表示：「我們正在與索尼和微軟合作開發遊戲機，他們各自都有特定的秘密武器，我們正在協助他們。」

據推測，超微分別與索尼與微軟合作開發下一代主機。先前有傳言表示索尼的 PS4 將採用 AMD Zen 架構，不過到目前為止沒有受到官方證實。

遊戲主機業務近年來成為超微重要的成長動能，隨玩家對繪圖卡的要求逐漸升高，以及索尼 PS 系列與微軟 XBOX 系列之間的激烈競爭，超微在很大的程度上受惠。另一方面，競爭對手 Nvidia 則與任天堂合作推出 Nintendo Switch。

超微財務長 Devinder Kumar 曾表示，超微最新的繪圖晶片讓公司對未來持樂觀態度。他表示，即將推出的 7 奈米晶片將使超微更具競爭力。超微預計的新一代的 7 奈米晶片將在其競爭對手英特爾 (INTC-US) 推出新產品的一年之後推出，預計 2019 年年底之前發布。

Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 表示，時間差將使超微能夠「在幾十年內第一次趕上英特爾，並因此獲得更多的市占率」。

目前，相較英特爾和 Nvidia 主導的晶片市場，超微只佔了極小的市占率。英特爾的晶片佔整體處理器銷售額的 95%。

隨著超微主要業務的成長，超微股價走高。超微在今年成長了兩倍多，週三漲幅 6.3%，達到 31.98 美元，是自 2006 年 5 月以來的最高點。費城半導體指數下跌 1.6%。

Rosenblatt Securities 分析師 Hans Mosesmann 將超微目標價從 30 美元上調至 40 美元。Wolfe Research 分析師 Rob Ginsberg 則認為，超微已經「處於超買狀態並且需要休息一下」。