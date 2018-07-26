〈財報〉超微Q2獲利創7年來最高 盤後漲近6%

超微 (Advanced Micro Devices) (AMD-US) 公布第二季財報優於分析師預期，營收成長強勁且獲利創下 7 年來最佳成績，激勵盤後股價大漲約 6%。

超微週三收跌 0.86% 至 16.05 美元，與大盤相較遜色，S&P 500 指數上漲 0.9%、Nasdaq 指數上漲 1.2%，但今年迄今，超微股價上漲 56%，優於 S&P 500 指數的 6.5% 漲幅與 Nasdaq 指數近 15% 的漲幅。

超微股價走勢

超微總裁兼執行長 Lisa Su 表示，「我們第二季表現很傑出，營收成長強勁、利潤擴大且創下 7 年來最棒的每股純益。」

財報重要數據

-- 稅後純益：1.16 億美元或每股 11 美分，去年同期為虧損 4200 萬美元或每股 4 美分。

-- 調整後獲利：每股 14 美分 vs 每股 12 美分 (FactSet 調查 26 位分析師的平均預期)

** 使用避險基金高層、券商、買方分析師和其他群眾資料的軟體平台 Estimize 則估計超微 Q2 調整後獲利為每股 14 美分。

-- 營收：17.6 億美元 vs. 17.2 億美元 (FactSet 調查 25 位分析師的平均預期)

** 去年同期營收為 11.5 億美元。

** 超微先前估計營收範圍在 16.8 億美元至 17.8 億美元，而 Estimize 估計為 17.6 億美元。

-- 毛利率上升 3 個百分點至 37％。

超微稱，由於 Radeon 和 Ryzen 晶片銷售強勁，運算和繪圖晶片銷售額年增 64% 至 10.9 億美元，高於分析師先前估計的 10.6 億美元。

商用嵌入式和半客製晶片部門的營收年增 37% 至 6.70 億美元，高於分析師先前估計的 6.61 億美元。

超微將利潤擴大歸功於「商用嵌入式和半客製部門」的營收，尤其是 EPYC 處理器的銷售量，並稱因獲產業領導者採用與新平台的佈署，EPYC 處理器的銷售將持續加速。



針對第三季財測，超微估計營收介於 16.5 億美元至 17.5 億美元，低於分析師估計的 17.6 億美元，係因超微認為 Ryzen 和 EPYC 晶片帶動的銷售成長，部分恐遭區塊鍊市場 GPU 產品銷售量下降而抵銷。

在 33 位研究超微的分析師中，13 位給予其股票評級為「買進或加碼」，14 位給予「持有」，剩餘 6 位認為該「賣出或減持」，平均目標價在 14.88 美元。