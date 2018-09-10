輝達超微繪圖卡出貨旺 茂達馬達風扇驅動IC大單到手

IC 設計廠茂達 (6138-TW) 今年產品線聚焦風扇馬達驅動 IC，由於風扇馬達驅動 IC 市場生態特殊，一旦客戶採用後幾乎不會更動供應商，隨著日系 IDM 廠陸續退出，目前日本供應商只剩下 Rohm 一家可供貨，在沒有新進者加入情況下，下半年輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 及超微 (AMD) 的新款顯卡推出，茂達可望搶下新顯卡的風扇馬達驅動 IC 訂單，有助下半年營運成長。

茂達今年營運策略也與以往不同，過去以擴充市場為優先，但今年以提高毛利率為優先，同時也會加速產品布局由電腦領域轉往安控、伺服器、顯示卡、比特幣挖礦機、汽車電子等市場。另外，茂達上半年雖面臨 8 吋廠漲價壓力，所幸有效降低後段封測代工價格，因此沒有對毛利率造成太大衝擊。

隨著日本業者陸續退出風扇馬達驅動 IC 市場後，目前日本只剩下 Rohm 一家業者仍有供貨，也因此，包括挖礦機、顯示卡、伺服器等風扇馬達驅動 IC 訂單，已陸續轉到到茂達手中。特別是輝達下半年將推出的 12 奈米 Turing 繪圖晶片所設計的 Tesla 及 GeForce 顯示卡，以及超微 7 奈米 Vega 繪圖晶片所設計的 Redeon 顯示卡，都會採用茂達方案。

茂達近年推出直流無刷馬達（BLDC）驅動 IC，主攻 100W 以下市場，並整合微控制器及閘極驅動功能，並且與轉投資大青節能科技合作，在智慧馬達及電動車等市場已開始拉高出貨量。

雖然今年英特爾並沒有在電腦平台上有大動作更新，但茂達已打進英特爾平台電腦的電源管理 IC 參考設計供應鏈，所以在英特爾 14 奈米 Coffee Lake 及 10 奈米 Cannon Lake 平台都已推出電源管理 IC 並出貨給 ODM/OEM 廠。至於英特爾下半年推出的 Whiskey Lake 及 Amber Lake 平台，茂達亦將成為主要電源管理 IC 供應商。

茂達上半年合併營收年增 21％達 23.18 億元，毛利率達 29.7％，營業利益率 11.5％，歸屬母公司業者淨利 1.78 億元，年成長率高達 63.3％，基本每股盈餘為 1.76 元。由於產品線調整得宜，茂達 8 月合併營收 4.56 億元創歷史新高。

茂達今年除了擴大新產品出海口，舊有產品線也朝向客製化設計發展，如茂達經營多年的線型穩壓器 LDO 轉為客製化方案後，毛利率明顯提升至 30％。法人看好茂達今年轉型效益發酵，預估全年每股盈餘將達 3.8～4.0 元之間。