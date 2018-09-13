【華冠投顧】貿易衝突仍無解、電子類股尋支撐

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2455 全 新：

昨天跳空、今天又出現新低點，個股偏弱、若低點不守，仍有可能持續修正。

6278 台表科：

股價橫向整理多日後，今天拉高出價，趨勢是否延續，仍要觀察月線是否出現支撐。

2371 大 同：

先前跌破季線、今天重回季線多方，由於籌碼相對穩健，後續股價有機會沿季線發展。

6274 台 燿：

連續長黑後在年線出現反彈，量能雖突破均量，但因股價回測年線，後續整理時間將會拉長。

6290 良 維：

周二出現十字線後，股價未曾出現新低點，今天長紅突破之後，可望橫向整理。

#一分鐘盤勢解析：

台積電今天拉回月線整理，不過大盤仍未出現新低，而今天量能急縮，雖短線跌幅已稍稍收歛，不過整理買氣仍舊不足。今天資金持續轉向不受貿易戰影響的族群，包括傳產的紡織、營建，以及生技類股，而風電族群則是進行換手整理，電子類股受台積電影響而震盪，雖有蘋果新機效應，但股價仍舊受到壓抑，可見中美貿易戰仍是市場的隱憂

加權指數回到年線之下已經四天，下周是否能重回多方年線之上，將會是台股中期多空的表現，而本周的長線支撐 10750，是周五的觀察重點。如果長線支撐有守，下周盤勢將有機會挑戰年線之上。若長線支撐跌破，則須看下周盤勢而定。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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