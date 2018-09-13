【華冠投顧】台股狹幅震盪築底積蓄多方能量

昨晚傳出美國在對中國進口產品實施新一輪關稅前，由美方財政部長梅努勤邀請中國展開雙邊貿易會談，美國方面提議在未來幾周舉行磋商，要求中國方面派出部長級代表團參加談判。消息一出道瓊大漲 150 點，但是收盤漲幅收斂。中美貿易露曙光，今日台股狹幅震盪以盤代跌，可望能在此處築底成功。

大盤狹幅震盪，有跌深股反彈漲停家數有 20 幾檔，比前幾天多很多，雖然成交量都不是很大，但也顯示主力有回來操作並以跌深股為對象，主要還是風險考量。其中生技族群佔比最多，(4911) 德英、(6612) 奈米醫材、(6576) 逸達、(6535) 順藥、(4174) 浩鼎、(6472) 保瑞等大漲，可惜成交量不大，難成氣候。

【個股分析】

(6158) 禾昌，主攻軟板及軟排連接線，隨軟板運用提高，有助於拉升其軟板相關連接線的空間，公司亦跨入車載領域。禾昌每股淨值 21.65 元，股價淨值比 0.979。技術面，股價在 17.7-23.9 元區間整理已經 1 年多，如果能帶量突破上頸線，將有機會走出一波上漲行情。

(2013) 中鋼構獲利了結。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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