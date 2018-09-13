台股盤後─蘋概新機效應平平 資金流向低基期股 先守17000點

由於市場看待蘋果新機無新意，蘋概股表現平平，再加上國際股市持續震盪無明顯趨勢，台股加權指數今 (13) 日雖一度上漲約 30 點，不過盤中翻黑，最低一度來到 10701.25 點，所幸多方明顯有意力守 10700 點整數大關，終場以小漲 4.66 點作收，收在 10727.23 點，再度翻紅，成交值 1133.41 億元。

分析師指出，目前盤面沒有主流帶動，即便日線翻紅，仍需警戒空方操作的力道隨時會增強。

從細族群來看，砷化鎵業者持續偏弱，穩懋續跌逾半根停板，全新更是大跌超過 7%，聯亞也跌逾 4%，僅宏捷科漲 2% 相對有撐。

而在大立光續弱下跌 2%，也造成二線光學鏡頭廠連袂重挫，先進光跌停、玉晶光跌近半根停板，佳凌、新鉅科、亞光和聯一光遭壓抑在盤下。

蘋概股方面漲跌互見，光寶科大漲近半根停板，廣達、美律、可成和原相漲逾 2%，鴻準、景碩和和碩漲 1% 之上，相對有撐，反觀嘉聯益續跌半根停板，玉晶光、康控 - KY 跌 4% 之上，宣德、GIS-KY 也跌 3% 之多，未能反映新機登場的好消息，市場多空消息紛雜。

不過，有法人認為，蘋概今年以來未有明顯上漲行情，下跌空間已不大，不排除隨時伺機反彈。

被動元件族群雖一度強勢走高，但盤中又見賣壓湧出，國巨跌近 4%，華新科跌近 3%。

盤面相對強勢者仍是落後補漲的傳產股，紡織股興采、利勤續漲超過 7%，新紡、宏遠、福懋、本盟和得力漲幅 2% 左右。

太陽能族群也成為跌深反彈的買盤拉抬股，元晶、國碩漲 4% 左右，昇陽光電、太極和新日光漲逾 2%，中美晶和達能漲 1% 之上。

從權值股來看，台塑化反彈逾 4%，可成、統一超、廣達、亞泥和台化漲 2% 之上，台塑、台新金、聯電、南亞和日月光投控漲 1% 以上，然而台積電、華碩跌逾 2% 壓抑盤勢，聯發科、鴻海和群創、中華電、台達電等均遭壓在盤下。

整體來看，法人指出，由於美中貿易戰範圍擴大，最新發表的蘋果新機並未出乎市場預期，短線上對蘋概股股價的激勵作用恐不若以往。

若從技術面觀察，台股指數昨日連續第 3 天跌落於所有均線之下，且近期呈價漲量縮、價跌量增的偏空格局，應警戒整體盤勢已逐漸轉弱。