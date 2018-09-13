台股盤中—蘋果新機缺驚喜 蘋概三雄走弱 指數一度回測10700點

蘋果今 (13) 日凌晨的新品發表會廣受市場關注，但受到市場認為新 iPhone 亮點不足影響，今日蘋概三雄開盤後股價走疲，惟包括可成、和碩與嘉聯益等蘋概股均走揚，加上台塑四寶與金融股扮演穩盤角色，台股多空拉鋸，指數在平盤上下震盪，盤中一度回測 10700 點關卡，預估今日成交量 1130 億元。

台股今日開盤上漲 4.1 點，以 10726.67 點開出，盤中最高來到 10758.84 點，最低為 10701.25 點；櫃買市場則以 131.44 點開出，早盤一度攀高至 132.46 點，最低為 131.44 點。

蘋概三雄部分，台積電今日走勢疲弱，股價震盪走低，盤中一路下挫約 2.3%，來到 254.5 元；鴻海股價同樣震盪走低，盤中下挫約 1.3%、來到 76 元；大立光則是在平盤上下震盪，盤中下挫約 3.09%、來到 4080 元。

觀察其他蘋概股表現，包括可成、和碩、美律、光寶科、廣達、鴻準、仁寶、華通、景碩等均走揚，全新、玉晶光、穩懋、英業達、建準等均走弱。

被動元件族群今日也在業績題材發酵下，加上跌深反彈推動股價勁揚，禾伸堂、奇力新、國巨、立隆電、華新科、信昌電、日電貿等均走揚。

以上市族群來看，機電族群最為強勢，上漲逾 2%，其次為百貨與玻璃指數，表現最弱勢的為半導體族群；櫃買市場以生醫與電零族群最強勢，表現最弱勢的為網通族群。

法人指出，蘋果最新發表的新機並未超出市場預期，亮點有限，使市場對蘋概股的信心度不足，激勵族群表態效果有限，加上售價方面依舊偏高，後續銷售表現將成判斷蘋概股走向的依據；台股昨日已連續 3 日跌破年線，套牢賣壓沈重，預期短線將維持弱勢整理格局。