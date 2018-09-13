光聖Q3營收拚增15% 全年拚成長挑戰30億元

光聖 (6442)RF 連接器、光通訊訂單同步成長，第三季營收可望季增 15% 挑戰 7.8 億元，加上 10G PON 第四季有望放量，資料中心 100G 有機會小量出貨，第四季有機會進一步向上，全年營收有機會挑戰 30 億元，毛利率可望逐季改善，獲利也將勝去年。中國光通訊市場大調整，光聖已將主力市場轉向歐洲，上半年法國電信、巴西等需求不俗，以前的最大客戶華為的營收占比也大大降低。光聖表示，公司併策略性的調整接單策略，寧可保住獲利也不衝營收，第三季訂單穩定成長，第四季則還看不清楚，不過，10G PON 第四季有望放量，出貨歐洲、美國、中國等市場，資料中心 100G 亦有機會小量出貨。



RF 主要有二大客戶，兩大客戶美國市場穩定加溫，去年也搶進南美洲基礎建設市場，下半年訂單轉強，美國、巴西出貨量持續成長，今年業績有機會挑戰成長一成。



至於中美貿易戰影響，光聖表示，目前 RF 目前主要在台灣生產出貨，量大訂單委託寧波生產基地生產，光通訊產品的生產基地則在寧波，銷售中國、歐洲等系統商，但台灣有組裝線，目前受影響不大，未來也可以彈性調整。



光聖 7、8 月營收分別為 2.8 億元、2.54 億元，法人預估，9 月持穩，第三季約 7.8 億元，較上季成長 15%。第四季在既有產品及新產品出貨驅動下，有機會進一步向上，全年營收拚 30 億元，在接單挑選、產品組合改善下，毛利率有機會持續向上，獲利亦將顯著好轉。

