三大法人再轉買近14億 賣壓來自內資 集中中小型電子股

台股加權指數今 (13) 日收盤前成功翻紅，終場上漲 4.66 點，收在 10727.23 點，交值 1137.91 億元，三大法人僅投信賣超 0.83 億元，而外資及陸資買超 14.03 億元，自營商也買超 0.69 億元，三大法人合計買超 13.89 億元，由於 9 月以來以主要賣壓來自內資，法人建議短線仍應避開相關著墨個股，尤其集中中小型電子股。

期貨部分，三大法人中外資持續減碼多單，減少 3789 口，自營商則回補 1692 口空單，投信也回補 142 口空單，其中外資今日站買方，但減碼多單，對盤勢仍偏保守看待。

9 月以來投信在三大法人中賣超最多，觀察到今日投信主要賣超前 10 大依序分別為中信金、宏碁，均遭賣超過 3000 張，英業達逾 2500 張，微星、穩懋逾 1000 張，嘉聯益、頎邦、全新、辛耘和世界則分別遭賣 400-1000 張不等，顯然都以中小型電子股為主。

而投信買超前 10 名分別為第一金逾 2500 張，欣興近 2000 張，台灣高鐵、南電、台表科和永豐金均超過千張，台塑、兆豐金、亞泥和遠東新均逾 700 張。

儘管外資買超較賣超多，但要留意的是買超最多是元大台灣 50 反 1，達 1 萬張，光寶科近 8000 張，開發金、永豐金、遠東新達 6000 張，元大滬深 300 正 2、新光金超過 5000 張，兆豐金、中鋼和台化均逾 4000 張，顯示在大盤不穩之際，外資反而將資金轉入非電權值股做為避風港。

外資賣超前 10 大分別為元大台灣 50，多達 1.8 萬張，富邦 VIX 1.7 萬張，鴻海 1.3 萬張，華邦電近萬張，欣興、台積電 7000 張上下，國泰金、旺宏 5000 張左右，群創和台泥也遭賣 4000 張上下。

自營商方面，買超前 10 名以大同、台積電和台企銀最多均達千張，台表科、華邦電、仁寶、南亞、欣興、新光金和光磊均超過 500 張。

而自營商賣超前 10 大以群創最多近 1500 張，宏碁、台泥、長榮航、中石化永豐金均逾 400 張，旺宏、大亞、友達和宣德均逾 300 張。